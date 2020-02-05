Более 100 тысяч медицинских масок поступят в аптеки края О фактах завышения цен на лекарственные средства в аптеках и аптечных пунктах жители Приморья могут сообщить по специальному телефону 8 (423) 226-85-39. Горячую линию по данному направлению открыло территориальное управление Росздравнадзора, сообщает www.primorsky.ru

«Сегодня в аптеках Приморского края, особенно в городе Владивостоке, отмечается повышенный спрос на защитные маски. Мы призываем не скупать массово медицинские маски – это вызывает ажиотажный спрос и может привести к их дефициту», – говорит заместитель главы территориального управления Рос-здравнадзора Татьяна Нестеренко, подчеркивая, что, по данным на сегодняшний день, в сетях розничных аптек и на оптовых складах имеется двухдневный запас этих медицинских изделий.

«Мелкие поставки (до 10 тысяч) осуществляются в край регулярно один раз в два дня. А вот крупная поставка медицинских масок (более 100 тысяч единиц) ожидается к 14 февраля», – подчеркнула Татьяна Нестеренко.

Отмечается, что противовирусных лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств в свободной продаже достаточно.

В Министерстве здравоохранения Приморья напомнили, что во всех государственных медицинских учреждениях края имеется двух-трехмесячный запас медицинских масок. Также в достаточном количестве закуплены лекарственные препараты и изделия дезинфекции.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»