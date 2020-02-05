Приморье узнает, чей голос лучше Начинается прием заявок на участие в дальневосточном конкурсе вокалистов «Голоса Приморья» (6+).

Как рассказали организаторы – Приморский краевой центр народной культуры, «Голоса Приморья» – самый известный и давно существующий конкурс вокалистов в Приморском крае. В 2020 году он будет проводиться 28-й раз.

В конкурсе ежегодно принимают участие лучшие солисты и вокалисты со всего Приморского края, а также гости из Хабаровского края, Сахалинской и Амурской областей. Обладателями Гран-при прошлых лет становились известные в Приморье и за его пределами вокалисты Александр Пстыга, Люся Алексеенко, Анна Бохан, Алексей Виноградов, Антон Абакумов.

Заявки на участие принимаются в номинациях: академическое, народное и эстрадное пение в пяти возрастных категориях. Минимальный возраст участников – 6 лет.

Очный этап конкурса состоится во Владивостоке с 26 по 28 марта, выступления участников будет оценивать профессиональное жюри из числа известных деятелей культуры и искусства края.

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку-анкету до 12 марта на электронную почту pkcnk_isakova@mail.ru. Положение о конкурсе и форма заявки доступны для скачивания на сайте организатора pkcnk.ru.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»