Губернаторскую тысячу начнут выплачивать в феврале Дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной выплаты пенсионерам края сегодня получают 580 тысяч человек. В 2020 году на выплаты направят более 588 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Выплаты губернаторской тысячи стартуют в феврале, заявил глава Приморья. «В профильном министерстве мне сказали, что всегда выдавали в марте эти денежные средства, они есть в бюджете. Однако уже праздники прошли, люди потратились и сейчас вот спрашивают. Выплатим, никаких проблем с этим нет. В феврале начнем», – сказал губернатор в эфире телепередачи.

Автор: Отдел новостей «В»