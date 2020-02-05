Детскую обувь не пропустила таможня Сандалики, кроссовочки и ботиночки – всего 2625 пар детской обуви задержали сотрудники Владивостокской таможни.

Причина, как сообщила пресс-служба ведомства, проста. Дело вовсе не в коронавирусе, просто товар ввезен из Китая с нарушением таможенных правил.

Российский импортер подал во Владивостокскую таможню декларацию на ввоз из КНР контейнера различной детской обуви общим весом более 3 тонн. При досмотре владивостокские таможенники обнаружили еще 2625 пар (1,5 тонны) незадекларированной детской обуви. Импортер хотел сэкономить на таможенных платежах, но теперь на его товар наложен арест.

Фото Владивостокской таможни

Автор: Отдел новостей «В»