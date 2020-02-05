Биологи остановили террор кобий Размеренная жизнь «Океанской бездны» Приморского океанариума была нарушена подросшими хищниками – кобиями. Эти дальние родственники рыб-прилипал поселились в самом большом аквариуме океанариума в конце 2018 года, сообщает пресс-служба научного учреждения.

Тогда кобии были совсем малышами – их размер не превышал 30 сантиметров. Но скверный характер новоселов проявился сразу: во время кормления они кусали водолазов за пальцы и щеки. Как и предполагали биологи, это были только «детские» шалости. За год рыбы выросли (длина некоторых из них больше метра) и стали создавать проблемы не только кормильцам, но и своим соседям по аквариуму. Особенно доставалось скатам нари-нари и яванским бычерылам, у которых кобии начали отбирать еду.

– Адаптируя хищников, мы меняем их пищевые привычки – они принимают готовый корм из рук человека и не охотятся на соседей по аквариуму. Но природная злобность кобий с возрастом только усиливается, особенно на фоне полового созревания, – говорит водолаз, старший специалист отдела содержания гидробионтов тропических морей Александр Волков.

Чтобы восстановить порядок в «Океанской бездне», мы перевели подросших агрессоров на раздельное питание.

– Стали кормить костных рыб из рук отдельно от скатов и акул, – пояснил начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов. – Так наряду с программой «Танцы со скатами» в океанариуме появилась еще одна – «Подводный вихрь». Кобии в «вихрь» из костных рыб неплохо вписались, но через какое-то время продолжили свой террор. В поисках выхода из этой сложной ситуации мы придумали очень интересную схему кормления. Теперь кобии получают еду с поверхности воды из рук специалистов за час-полтора до общего обеда. Такое время определено опытным путем – хищная рыба успевает успокоиться и понять, что она наелась.

40 кобий – обитательниц океанариума – за одно кормление съедают 15–18 килограммов гольца и наваги. Так как в природе они охотятся на крупную добычу, корм для них нарезают большими кусками, а средних размеров гольца кобии проглатывают целиком.

Фото предоставлено пресс-службой Приморского океанариума

Автор: Отдел новостей «В»