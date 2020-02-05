Водителей надо держать в тонусе Чем больше проверок, тем меньше нарушений, уверены инспектора ГИБДД

Отрицательная статистика ДТП с участием транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, стала причиной массовых проверок в крае автотранспорта и водителей. Особого внимания сотрудников ГИБДД удостоились автобусы, такси, грузовые машины, а также водители, чьими пассажирами были несовершеннолетние. В одном из рейдов принял участие и корреспондент газеты «Владивосток».

Ответственность за несовершеннолетних

В январе этого года за время длительных новогодних праздников на дорогах края травмировано 11 детей. Из них 10 ребят были пассажирами автомобилей.

Как сообщает руководитель пресс-службы краевой Госавтоинспекции Елена Иванова, ДТП с несовершеннолетними пассажирами произошли во Владивостоке, Арсеньеве, Уссурийске и в Партизанском районе. В девяти случаях виновными оказались водители. Один из них решил обогнать грузовик, выскочил на встречку и лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом. Другой на перекрестке нарушил требование сигнала светофора и протаранил фонарный столб на обочине. Еще один лихач не удержался на повороте на скользкой трассе и слетел в кювет, где встал на крышу. И так далее…

– Показательный случай произошел в Уссурийске 3 января, где при проезде перекрестка водитель «Сузуки-Эскудо» не уступил дорогу автомобилю «Хонда НРВ», у которого было преимущество в движении. В результате боковой удар и четыре пострадавших несовершеннолетних. Два пассажира «Хонды» 8 и 10 лет и два пассажира «Сузуки» 5 и 8 лет получили травмы головы. За рулем «Сузуки» был отец пострадавшего ребенка, он же дядя второго малолетнего пассажира. Дети не были пристегнуты ремнями безопасности, и детское кресло в автомобиле отсутствовало. Водитель «Хонды» – мать малышей, но, по ее словам, дети были пристегнуты ремнями безопасности, – рассказала «В» капитан полиции Иванова.

Напомним, что сегодня перевозка в легковых автомобилях детей в возрасте младше 7 лет допускается только с использованием автокресла, автолюльки, бустера. Перевозить детей с 7 до 11 лет на заднем сиденье можно с помощью как детских удерживающих устройств, так и штатных ремней безопасности. На переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля детей до 12 лет перевозить можно, но опять же только с использованием детских удерживающих устройств. Как видим, правила простые. Но многие родители почему-то ими пренебрегают, хотя на кону жизнь и здоровье их детей. С января этого года административным санкциям за нарушение правил перевозки детей уже подверглись 805 недобросовестных родителей-автомобилистов. Каждый водитель был оштрафован на три тысячи рублей.

…В первый день февраля у кинотеатров, торговых центров, Домов культуры, на центральных площадях населенных пунктов Приморья сотрудники ГИБДД массово останавливали транспорт. Как сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции, даже несмотря на то, что о рейде предупреждали через СМИ заранее, число родителей, забывших о безопасности собственных детей, исчислялось десятками.

Лидерами по числу нарушений стали Владивосток (27), Уссурийск (15) и Лесозаводск (15). Общее число нарушений по краю – 146. Дети перевозились на задних пассажирских сиденьях без надлежащей фиксации. При этом стекла автомобилей были тонированными в расчете на то, что инспектора не заметят нарушение. Проверке подверглись и такси: было выявлено пять нарушений перевозки несовершеннолетних.

Впрочем, водители, когда им выписывали протокол, принимали наказание как должное и не пытались давить на жалость: мол, задумался, спешил и не пристегнул ребенка спасительным ремнем. У большинства нарушителей, остановленных при корреспонденте «В», в автомобилях даже не было детских кресел. Малыши болтались в салоне, как мячи по футбольному полю.

А вот сознательные родители, чьи дети ехали в машине по всем правилам безопасности, получали призы. Правда, специ-фические: памятку с цитатами из ПДД и ручку с надписью «ГИБДД Владивостока: Берегите жизнь!» Неожиданный подарок вызывал умиление, улыбку и удивление:

– Надо же, думали, что остановили, чтобы наказать, а тут приятный сюрприз.

Особенно были довольны дети, сразу же заявив права на ручку от полицейских. И кто бы спорил – они же едут по правилам!

Автобус без тормозов, водитель – без прав

В ходе рейдового мероприятия «Перевозчик», которое также было проведено в минувшую субботу, сотрудники ГИБДД проверили порядка 1,5 тысячи транспортных средств.

Пристального внимания сотрудников Госавтоинспекции удостоились автобусы, такси, грузовые машины. Проверяли наличие соответствующей документации, техническое состояния ТС, соблюдение режима труда и отдыха водителей, исправность тахографа, проведение предрейсовых медосмотров и т.д.

Из 1476 автомобилей, остановленных инспекторами, нарушение выявлено в каждом четвертом. Общее число нарушений – 378.

К административной ответственности привлечено 130 водителей автобусов. В основном за технические неисправности транспорта. Так, в Арсеньеве выявлен автобус с неисправной тормозной системой. Транспорт снят с линии, водитель привлечен к ответственности. В Находке выявлен автобус с признаками перебивки номера шасси. Также были зафиксированы отсутствие полисов ОСАГО, нарушения использования ремней безопасности и правил использования указателей поворота.

Во Владивостоке за время рейда (с 9 часов 15 минут до 17 часов) к административной ответственности был привлечен 81 водитель. За один день это очень много.

Во время рейда сотрудники Госавтоинспекции осматривали транспортные средства на наличие технических неисправностей, проверяли работу внешних световых приборов, тахографов, блокираторов движения при открытых дверях, систем пассивной и активной безопасности. Инспектора также анализировали сведения о водителях автобусов, проверяли их стаж работы с категорией «Д», привлечение в прошлом к административной ответственности.

Как рассказала «В» руководитель отдела пропаганды городской Госавтоинспекции Анна Рудыка, с начала года во Владивостоке было оштрафовано более 30 водителей автобусов, а также юридических и должностных лиц компаний-перевозчиков.

– Ко многим автопредприятиям у службы технического надзора есть серьезные нарекания. Прошедший рейд показал, что наиболее распространенные нарушения – это выпуск на линию автобусов с неисправностями, при наличии которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Также выявлено отсутствие техосмотра, путевых листов, листов и документов о своевременном прохождении технического осмотра и предрейсового медицинского освидетельствования. Очевидно, такие водители надеются на авось, что их инспектор не остановит. Это заблуждение, – заверила капитан полиции Анна Рудыка.

Превратить фуру в мусоровоз

Из проверенных в крае водителей грузового транспорта 116 человек привлечены к административной ответственности. Трое из них – за нарушения при перевозке опасных грузов. Семеро – за отсутствие водительского удостоверения. Также выявлены факты несоответствия технического состояния грузовиков.

Корреспондент «В» вместе с сотрудниками ГИБДД «встречал» большегрузы в районе таксопарка на улице Выселковой. Машины, которые инспектора останавливали для проверки, возвращались на трассу с минимальными замечаниями. Грубых и явных технических неполадок и неисправностей почти не было.

– За четыре часа, что мы здесь дежурим, выявлены только две серьезные неисправности у большегрузов, причем одинаковые. У грузовиков подтекала рабочая жидкость гидроусилителя рулевой колонки. При такой неисправности руль может заклинить в любой момент. И тогда проблемы не миновать, на какой бы скорости автомобиль ни передвигался. Такая неисправность категорически не допускается, в связи с чем водители привлечены к административной ответственности. Один устранил неисправность на месте, поменял протекающий сальник, который купил в ближайшем магазине запчастей. Другого водителя отправили ремонтироваться домой. У нас нет возможности эвакуировать такой большой автотранспорт. Это были частные машины, взятые в аренду на период выполнения каких-то работ. Такие водители, как правило, не считают нужным следить за состоянием транспорта. Грубо говоря, они думают так: фура не моя, пусть за ней следит хозяин, – говорит старший государственный инспектор безопасности дорожного движения отдела ГИБДД города Владивостока Александр Дюжиков.

Еще один водитель управлял большегрузным автомобилем, на котором отсутствовал тахометр. Без этого прибора, контролирующего режим труда и отдыха, в дальний путь с грузом лучше не выезжать. Особенно это касается дальнобойщиков. По словам капитана полиции Дюжикова, в данной ситуации к ответственности привлекут юридическое лицо, которому принадлежит автомобиль. Водитель – наемный работник, ему сказали отвезти груз, он и поехал.

Другое транспортное средство было уличено в незаконном переоборудовании. Согласно документам это был фургон с будкой, в реальности на раму установили кузов для перевозки мусора, но изменения в документы о переделке не внесли.

– Водителю выдано требование на устранение технического несоответствия в определенный срок. Возможно, владелец автомобиля хотел его перерегистрировать, но почему-то этого не сделал. Машина принадлежит одному человеку, но управляет ею другой, поэтому требование будет выдано не только водителю автомобиля, но и его хозяину. Если нам не представят справку о возвращении машине первозданного вида, то мы направим документы в регистрационный отдел, где будет принято решение по данному транспортному средству. Возможно, вплоть до аннулирования государственной регистрации, – подытожил старший государственный инспектор безопасности дорожного движения Дюжиков.

Он убежден: подобные операции на дорогах всегда дают положительный результат. По его словам, чем чаще Госавтоинспекция проводит профилактические операции, тем меньше выявляется неисправностей у автомобилей. Были случаи, когда Дюжиков останавливал автомобиль, а за рулем сидел водитель, которого он когда-то уже останавливал. В таких случаях водители сами признаются, что перед поездкой все проверили, подкрутили, залили, добавили что нужно. Они знают: с инспекторами ГИБДД лучше не играть в кошки-мышки. Себе дороже.

Фото Сергея КОЖИНА

Автор: Сергей КОЖИН