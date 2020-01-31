Зрителей приглашают в «Кому» Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят отечественное фэнтези «Кома», очередная экранизация классической книги «Маленькие женщины» (в одной из главных ролей Эмма Уотсон, известная по роли Гермионы в «Гарри Поттере»), военная драма «1917», триллер «Вальгалла: Рагнарек», российские драмы «Ярды» и «Розовое или колокольчик» и французская криминальная драма «Идеальная няня».

«Кома» (16+)

После таинственной и страшной аварии молодой талантливый архитектор приходит в себя в очень странном мире, лишь частично похожем на реальность. В мире, который существует на основе памяти о реальности людей, находящихся в глубокой коме. Память человека фрагментарна, хаотична и непостоянна. Таково и пространство комы – причудливый набор из воспоминаний, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, где любые законы физики могут быть нарушены. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти наконец выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое кома на самом деле.

Визуальное оформление отечественной ленты, судя по первым кадрам, напоминает «Начало» Кристофера Нолана, только в близких нашему человеку локациях: хрущевки, сталинки, гаражи, вентилируемые фасады и вездесущий профнастил.

«Маленькие женщины» (12+)

Фильм рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.

«1917» (16+)

1917 год, разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат. Смогут ли они выиграть гонку со временем?

«Вальгалла: Рагнарек» (12+)

Близится Рагнарек, и великие боги Асгарда собирают последние силы перед битвой. Двое смертных из Мидгарда вместе с Локи и Тором прибывают в небесный чертог накануне сражения. Вот-вот пробудится чудовищный волк Фенрир и древние исполины из Етунхейма осадят стены Вальгаллы.

«Розовое или колокольчик» (12+)

Картина рассказывает про Анжелу – талантливую виолончелистку. Сбежав от своих проблем из Италии в Россию, она и здесь не находит покоя. Скука и непонимание окружающих мучают ее, а внутренний пожар противоречий разрывает на части. У нее сложные отношения с отцом, она мечтает вернуть его любовь и внимание. В своем маленьком оркестре ее любят и признают, однако никто не поддерживает и не понимает ее порывов привнести что-то новое, преодолеть наскучившую рутину и наконец изменить мир музыкой. Добиться внутренней гармонии Анжеле, или, как ее называют, Энжи, с каждым днем становится все труднее. Мир полон жестокости, раздора и непонимания, и найти в нем место светлому, доброму человеку, который не может почувствовать своим горячим сердцем ложь и предательство, очень трудно, практически невозможно.

«Ярды» (16+)

Ярик приехал в столицу, чтобы устроить свою жизнь – добиться успеха на трудовом поприще, построить серьезные отношения, вместе с друзьями двигаться вперед. Но у большого города на Ярика другие планы. Все твердят, что пора смириться, стать «нормальным». Стоит ли отступать, когда на кону мечта?

«Идеальная няня» (16+)

У нее есть ключи от их квартиры. Они сами впустили ее в свою жизнь и отдали в ее руки своих детей. Молодая пара не могла даже мечтать, что сможет найти идеальную няню – строгую, опрятную француженку с огромным опытом. Она выглядит заботливой и доброй, но в ее душе скрывается всепоглощающая тьма...

Фото с сайта kinopoisk.ru

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ