«Приморочка» смирилась с неудачей? В конце января «Приморочка» из Владивостока лишилась даже теоретических шансов на попадание в четверку сильнейших команд чемпионата России по волейболу среди женщин в высшей лиге, которые по итогам многомесячного турнира сразятся за медали первенства.

Это стало ясно после проведенных в конце января в столице Башкирии матчей пятого круга. Наши девушки проиграли все четыре поединка. В двух из них они сражались вплоть до тай-брейка, что позволило заработать по одному очку в каждом из них.

В первой встрече на удивление мощно проявило себя «Динамо-Казань». Татарские спортсменки еще раньше распрощались с возможностью выступления в плей-офф. Однако с дальневосточницами они бились как в последний раз. Первые два сета наши девушки ничего не смогли противопоставить напору в атаке и стойкой обороне «бело-голубых» – 25:16 и 25:13. Лишь в третьей партии игра пошла на равных, однако было уже поздно – 25:22. У «Приморочки» достойно показала себя только Ольга Ефимова с 13 набранными очками и двумя выставленными блоками. Из остальных спортсменок столицы ДФО никто не показал и половины такой результативности.

Схожая ситуация наблюдалась на следующий день в двух первых партиях очередного матча с хозяйками паркета ВК «Уфимочка» – 25:15 и 25:20. Представительницы Владивостока поздно вошли в игру. Жаль, что в двух стартовых партиях не было тех эмоций, какие они показали в третьем сете, который затянулся по времени, но стал первым удачным для нас в Уфе – 28:30. При этом «Уфимочка» имела все шансы завершить матч всухую – она пять раз выходила на матч-бол, но каждый раз «Приморочка» сравнивала счет, а в концовке феерично трижды забила. На кураже наши девушки сыграли и в следующей партии – 15:25. А в решающем игровом отрезке на них вновь навалились старые проблемы – неточность в собственных подачах и неуверенность при приеме чужих. В итоге в коротком сете уступили – 15:8 – и довольствовались всего одним набранным очком в свою копилку.

В третьей игре с казанскими волейболистками еще на старте из-за травмы с площадки выбыла наш лидер и снайпер Ольга Ефимова. «Выпавшее знамя» подхватили ее подруги Марина Иванова, Валерия Орехова, Александра Конорева и Юлия Гильманова, набравшие соответственно 14, 13, 12 и 10 очков, а также выставившие от двух до шести блоков каждая. Но даже их хорошие показатели не спасли от очередного поражения. После первых двух партий счет был равным – 21:25 и 25:22. Ключевой в этом матче стала третья партия, в которой «Приморочка» выигрывала в концовке – 23:18, но следом проиграла семь очков подряд. Одержав волевую победу в этом отрезке, «Динамо» выиграло и следующую партию – 21:25, вместе с которой и весь матч. При этом пятый сет наши девушки играли уже без замен – некому было выходить на паркет.

В завершающей встрече с хозяйками площадки вновь понадобилось пять сетов для выявления победителя. На сей раз самым результативным игроком в составе нашей команды стала Светлана Чеснокова, на счету которой 18 очков и три блока. Каждая из команд по очереди выходила вперед – 25:21, 23:25, 24:26 и 25:21, а в короткой партии «Уфимочка» дожала гостей – 15:11.

В итоге после пяти туров «Приморочка» откатилась на 10-е место в турнирной таблице. Между тем попадание в когорту аутсайдеров и сражение за сохранение прописки в первой лиге женского волейбола России им не грозит, поскольку отрыв от следующего на 11-й позиции московского «Луча» составляет 19 очков. Поэтому владивостокским спортсменкам предстоит в дальнейшем борьба за пятое место, что дает только моральное удовлетворение.

Впереди остался завершающий круг регулярного первенства. Матчи заключительного, шестого тура пройдут во Владивостоке в середине февраля. В соперниках у «Приморочки» будут команды «Импульс» (Волгодонск), «Луч» (Москва) и «Липецк» (Липецкая область).

Автор: Николай КУТЕНКИХ