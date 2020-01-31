«Моряки» не удержали армейцев Матчем с действующим обладателем Кубка Гагарина и безоговорочным лидером текущего сезона столичным ЦСКА «Адмирал» открыл 29 января домашнюю серию игр.

У наших земляков запланировано четыре подряд поединка на льду «Фетисов-арены» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Во многом они станут решающими, поскольку предстоят встречи с прямыми претендентами на выход в плей-офф.

Вечером в среду посмотреть на лучший клуб России собралось 4,5 тысячи зрителей. Еще бы – в «красной машине» сейчас собрана треть нашей сборной во главе с ее основным вратарем олимпийским чемпионом Ильей Сорокиным. Что именно могли противопоставить именитым соперникам наш наставник Сергей Светлов и его подопечные?

Интересно, что молодое и перспективное пополнение «моряков» в лице нападающих Ивана Силаева и Никиты Коростелева является воспитанниками армейской команды. Однако главную надежду фанаты из Владивостока связывали с выходом на лед ведущего голкипера дальневосточников Юхо Олкинуоры, из-за травмы не выступавшего полтора месяца.

ЦСКА со своими именитыми спортсменами прямо со старта завладел инициативой. «Адмирал» в дебюте матча лишь оборонялся. Но уже на 3-й минуте гости остались в меньшинстве. И тут же приморцы перешли в наступление, успев за короткий отрезок создать сразу несколько острых голевых моментов. Но для Ильи Сорокина они не стали особой проблемой.

Великолепно проявлял себя в первом периоде и наш голкипер Юхо Олкинуора, не имевший шесть недель игровой практики, но отразивший 15 бросков в створ ворот. В концовке периода наши земляки отбивались уже в меньшинстве. И следом великолепный прорыв через оборонительные порядки гостей осуществил приморский форвард Владимир Бутузов. Уже перед вражескими воротами у него была возможность отдать шайбу коллеге по тройке нападения, также выкатившемуся в зону соперника, но он предпочел решить вопрос в одиночку и прогадал.

После перерыва «моряки», несмотря на регалии москвичей, попытались захватить инициативу. В одном эпизоде они увлеклись атакой и проморгали мгновенный ответный выпад ЦСКА. На 24-й минуте гол забил бронзовый призер молодежного чемпионата мира нападающий Павел Карнаухов – 0:1.

И тут же «Адмирал» допустил «детскую» ошибку – вместо пяти игроков выпустил на лед шесть, а следом нарушил правила еще один из наших хоккеистов. В наказание удалили двух игроков, и дальневосточники остались втроем против пятерых спортсменов из Москвы. ЦСКА по максимуму выжал из своего преимущества. Счет удвоил олимпийский чемпион форвард Михаил Григоренко – 0:2. А еще через несколько секунд приморцев наказал еще один бронзовый призер молодежного чемпионата мира нападающий Антон Слепышев – 0:3.

Зрители на трибунах приуныли. А вот хоккеисты Владивостока не теряли надежду и продолжали искать счастье у чужих ворот. И такая настойчивость принесла свои плоды на 38-й минуте. Наш форвард Александр Мерескин в одиночку справился с обороной армейцев и сумел пробить «непробиваемого» московского вратаря – 1:3.

В самом начале заключительного периода «моряки» вновь оказались в меньшинстве. Однако на сей раз им удалось выстоять под градом шайб. А в равных составах наши ребята стали отвечать грозному сопернику острыми контратаками. С небес на землю их вернул серебряный призер молодежного чемпионата мира – шведский форвард Марио Кемпе – 1:4.

Но даже в такой ситуации дружина «Адмирала» не опустила руки, а продолжала отчаянно сражаться. На 54-й минуте отличилась наша неутомимая первая пятерка. С помощью своих товарищей Маркуса Юнга и Шона Лалонда гол забил словацкий нападающий Мартин Бакош.

Точку в этом поединке после потрясающего прорыва через половину площадки поставил олимпийский чемпион нападающий Кирилл Капризов – 2:5. Благодаря этому голу заслуженный мастер спорта и один из самых именитых спортсменов России вышел на первое место в гонке снайперов КХЛ: в текущем сезоне лидер «армейцев» забросил 25 шайб.

– С чем сегодня не справились, так это с мастерством соперника, – подвел итог состоявшегося матча главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов. – В первом периоде была равная игра. Затем с нашей стороны пошли удаления, и этим мы дали больше пространства сопернику. ЦСКА выдал качественную игру, быстрые движения и точные пасы, с которыми моим парням не удалось справиться. В целом игра была интересная, быстрая. У нас тоже были хорошие игровые моменты, понравилась реализация голевого момента в третьем периоде. Сейчас мы готовимся дальше – нам нужно попасть в плей-офф.

Несмотря на поражение, приморцы сохранили за собой девятое место в восточной конференции КХЛ.

Сегодня, 31 января, «моряки» во Владивостоке принимают «Салават Юлаев» из Уфы. Башкирский клуб также претендует на выход в плей-офф. У «батыров» на шесть очков больше. Однако приморцы провели на две игры меньше. Поэтому наших земляков устроит только победа, поскольку она не только повышает наши шансы, но и снижает возможности соперника.

На сегодняшний день место в восьмерке лучших команд нынешнего сезона себе обеспечили казанский «Ак Барс», омский «Авангард», казахстанский «Барыс», уральский «Автомобилист» и новосибирская «Сибирь». На оставшиеся три путевки претендуют пять клубов. В число претендентов входят новокузнецкий «Металлург», «Нефтехимик» из Татарстана, китайский «Куньлунь», «Салават Юлаев» из Башкирии и «Адмирал». Сюрприз также может преподнести хабаровский «Амур», если он выиграет все свои оставшиеся матчи, а его прямые конкуренты часть своих поединков проиграют.

Фото с сайта ХК «Адмирал»

Автор: Николай КУТЕНКИХ