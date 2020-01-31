Смертельно опасные леденцы изымают сотнями упаковок В Приморье официально запретили продажу снюсов несовершеннолетним. За нарушение требований закона предусмотрена административная ответственность, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Снюсы – это изделия из растительных волокон, которые имитируют табак и содержат большое количество никотина. Одна порция включает около 50–60 граммов действующего вещества. Примерно столько же находится в трех пачках сигарет. Постоянное употребление синтетического никотина вызывает привыкание и может быть смертельно опасно для детского организма. Из-за употребления синтетического никотина может остановиться рост ребенка, ухудшиться его память и когнитивные процессы, повыситься агрессивность.

Напомним, что реализуется снюс в небольшой таре в виде леденцов или бумажных пакетиков, похожих на чайные. К сожалению, большую распространенность эти смеси имеют в молодежной среде, в которой считаются модными.

В январе полицейские и специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота более 1700 упаковок снюса. Сотрудники торговых точек привлечены к административной ответственности. Размер штрафов, которые грозят недобросовестным предпринимателям, достигает 500 тысяч рублей.

Фото пресс-службы УМВД РФ по ПК

Автор: Отдел новостей «В»