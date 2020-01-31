Предприятия с мигрантами ждут внеплановые проверки Каждый 14-й гражданин на территории России – иностранец

Какие изменения в законодательстве ждут мигрантов, много ли желающих приобрести гражданство РФ, когда паспорта заменят на новые – электронного образца? На эти и другие вопросы корреспондентов газеты «Известия» Елены Лории и Петра Марченко ответила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова.

«В» публикует отрывки из этого интервью.

Патенты вывели из серых схем

– Сколько сейчас в России мигрантов? Из каких стран? И сколько из них нелегалов?

– Ежегодный приток мигрантов на территорию России стабилен на протяжении последних лет и составляет порядка 16,5–17 млн. Ежедневно на территории России находятся примерно 10 млн иностранцев.

В основном это граждане СНГ – примерно 70 %. Также прибывают к нам и европейцы, и граждане других государств. Приезжают в Россию и с частными визитами, и просто туристы, и на работу. Если же говорить о нелегальной миграции, то, упрощая отдельные процедуры, мы снижаем число незаконных мигрантов.

Так, после введения патентной системы для граждан СНГ из теневого сектора экономики вышло значительное число людей. В год мы оформляем около 1 млн 700 тыс. патентов. Это дает в бюджеты субъектов примерно 60 млрд руб. Да и сами иностранные граждане чувствуют себя свободно – получив разрешительные документы, они могут хорошо работать. Следующий значимый момент – это разрешение на работу для высококвалифицированных специалистов.

– В каких регионах чаще всего нарушается миграционное законодательство? И какие нарушения наиболее типичны?

– «Лидерами» являются приграничные территории – там выявляется наибольшее количество иностранцев, нарушающих миграционное законодательство. В прошлом году мы провели примерно 420 тыс. мероприятий, в ходе которых выявили около 800 тыс. нарушителей. В основном речь идет о нарушении правил въезда-выезда, правил пребывания на территории России (превышается срок пребывания в 90 суток). Есть и нарушения в трудовой сфере, когда люди работают без разрешительных документов, либо юрлицо не уведомляет нас, что иностранный гражданин трудится у него на предприятии.

– Стало известно, что готовится законопроект, который предусматривает отказ от плановых проверок тех предприятий, на которых работают мигранты. Осенью его уже должны внести в Госдуму. В чем суть документа и что изменится после его принятия?

– В соответствии с законодательством мы можем осуществлять как плановые, так и внеплановые проверки. Но анализ показал, что плановые проверки, как правило, неэффективны. Можете себе представить, что мы объявляем дату, время и место проверки. И, конечно, если на данном предприятии работают нелегальные мигранты, то можно предположить, что в этот день у них объявят выходной.

Поэтому, проанализировав за несколько лет все цифры, мы поняли, что плановые проверки малоэффективны. А то время, которое мы отводили на плановые проверки, будет использовано опять-таки в рамках контрольно-надзорной деятельности, но уже по другим направлениям.

Например, контроль за самостоятельным выездом мигрантов, в отношении которых вынесено решение об административном выдворении, а также повышение взыскиваемости штрафов. Сегодня, к сожалению, эта проблема существует.

Кто претендует на паспорт по упрощенке

– Сколько иностранцев получили в 2019 году российское гражданство? Граждане каких стран чаще всего подают документы для получения российского паспорта?

– За последние шесть лет мы наблюдаем тенденцию роста желающих приобрести гражданство РФ. И 2019 год не стал исключением, наоборот, в прошлом году у нас приобрели гражданство Российской Федерации почти 500 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Если сравнивать эту цифру с 2018 годом, когда их было 270 тыс., то мы понимаем, что количество желающих увеличилось на 85 %. В первую очередь это граждане Украины. Они составляют значительную часть получивших гражданство – около 300 тыс. человек. На втором месте – граждане Казахстана, примерно 51 тыс. Дальше идут граждане Таджикистана, Молдовы, Узбекистана, Армении.

– России предстоит решать в ближайшее время демографическую проблему. По словам многих авторитетных демографов, своими силами, без привлечения мигрантов сделать это не удастся. Для какой именно категории граждан будет еще упрощаться получение российского паспорта?

– 500 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, которые приобрели гражданство РФ, конечно, увеличили наше население на полмиллиона человек. В основном это трудоспособное население.

Мы уже упростили процедуру получения гражданства для участников госпрограммы переселения соотечественников. Теперь они могут оформлять его не только по месту жительства, но и по месту пребывания. И благодаря этому число переселившихся за прошлый год тоже увеличилось.

Если брать общую цифру, то с 2007 года у нас по этой программе переселилось почти 920 тыс. человек. За прошлый год – около 110 тыс. Вот для этой категории мы тоже предполагаем отдельные преференции. Особенно если они будут переселяться на Дальний Восток. Кроме того, мы предполагаем, что будут упрощаться различные статусы и возможности приобрести гражданство для граждан Украины, Белоруссии, Казахстана.

– Сколько российских паспортов было выдано за прошлый год гражданам ДНР и ЛНР?

– За 2019 год 227 тыс. жителей данных территорий приобрели гражданство РФ. В Ростове создано отдельное подразделение, которое принимает документы для приобретения гражданства, обрабатывает их. Мы выезжаем и в Ростов, и на эти пункты, где выдаются документы, и не слышим ничего, кроме слов благодарности. Возможность приобретения гражданства и получения паспорта в конечном счете позволит молодежи стать равноправными студентами на территории РФ наравне с другими гражданами России.

Кроме того, это дает определенные социальные льготы, которые лица получают, оформляют заграничные паспорта с целью выезда, путешествий.

– Число таких граждан растет?

– Да. Мы создавали инфраструктуру для приема и обработки заявлений, на данных территориях организовывались дополнительные пункты приема документов. Сегодня мы получаем около 1–1,5 тыс. таких документов в день.

Переселенцев на Дальний Восток поощрят усиленной господдержкой

– Будет ли что-то глобально меняться в госпрограмме для соотечественников?

– В 2007 году, когда госпрограмма только начинала разрабатываться, было 12 пилотных субъектов, сегодня в ней участвуют 76 субъектов РФ. Мы надеемся, что в этом году их будет 80.

Что мы хотим поменять? Упростить процедуру приобретения гражданства для всех категорий лиц, которые являются нашими соотечественниками. Госпрограмма должна иметь эксклюзивный характер. Мы полагаем, что большие усилия будут направлены на Дальний Восток – территории, которые являются приоритетными. Уже сегодня соцподдержка, которую мы оказываем соотечественникам (выбравшим для места жительства Дальний Восток. – Прим. ред.), гораздо выше по сравнению с другими территориями вселения по государственной программе, она составляет 240 тыс. рублей на одного человека.

Мы предполагаем, что изменим данную помощь и она будет зависеть от МРОТ и индексироваться с учетом индексации МРОТ. Она будет кратна в зависимости от субъекта. В дальнейшем мы предполагаем, что введем отдельные льготы, которые связаны с получением или приобретением жилья. Этот вопрос мы тоже прорабатываем с заинтересованными федеральными органами.

Паспорт переведут в цифру, а отпечатки пальцев – в чип

– В первой половине этого года должна стартовать программа по замене паспортов на новые – электронного образца. Как это будет происходить и сколько времени потребует?

– В рамках программы «Цифровая экономика» наши коллеги из Минкомсвязи предложили ввести на территории Российской Федерации документ, удостоверяющий личность, с электронным носителем – чипом. Идея не новая, она реализована в соседних государствах.

Документ, как предполагается, будет представлять собой карточку по типу банковской, к которой мы уже все привыкли. Она будет содержать чип с электронным носителем по аналогии с чипом, который сегодня имеется в заграничном паспорте.

Предполагается, что на этой карточке будут фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения. В самом чипе эта информация будет дублироваться. Предполагается, что в чип будут зашиваться отпечатки пальцев, фотоизображение и различные сведения: регистрация по месту жительства, СНИЛС, может быть, водительские права и так далее.

Пока эта программа еще разрабатывается, сроки отказа от паспорта, который сегодня есть у нас с вами на руках, еще не определены, но предполагается, что будет мягкий переход, постепенная замена по желанию граждан России. Паспорт с электронным носителем будет удобен для использования в информационных ресурсах, для получения государственных услуг, получения электронной подписи, но это все в проектах.

Фото пресс-службы УМВД РФ по ПК

Автор: Отдел новостей «В»