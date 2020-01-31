На выявление симптомов дали 14 дней

Въезжающим из-за рубежа не следует скрывать симптомы инфекционных заболеваний при прохождении санитарного контроля на границе, который из-за вспышки нового коронавируса усилен, сообщила агентству «Интерфакс» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова.

31 янв. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4643 (6348) от 31 янв. 2020
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«Нужно сообщать о жалобах на состояние здоровья. Мы рекомендуем переходить границу в естественном состоянии, а в течение 14 дней после возвращения, если симптомы появились, обратиться в больницу по месту жительства. Насколько нам известно, в КНР те, кто своевременно обращался за медицинской помощью и кому она была оказана, выздоравливали. Летальные исходы  в основном  у пожилых людей с сопутствующими заболеваниями и у  тех, кто своевременно не обратился за медпомощью», – добавила Морозова.

По ее словам, в Приморье необходимый запас лекарств есть.

Фото с сайта Vladnews.ru

Автор: Отдел новостей «В»