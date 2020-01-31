Уроки вируса Чрезвычайные ситуации имеют свойство отметать шелуху, обнажать сущность, в том числе человеческую. То есть в обычной суете буден на какие-то вещи и не обратили бы внимания, а тут наоборот.

Вот на днях в одной из социальных сетей появился пост жительницы края. Она пишет о том, что больше месяца они с мужем путешествовали по Китаю, по разным городам и весям. И вот как раз перед возвращением домой муж заболел. Цитирую: «…кашель, ночью поднялась температура». И что же решает заботливая жена, зная, что сейчас в Китае вовсю развивается эпидемия коронавируса, среди симптомов которого как раз и кашель, и температура? Нет, не везет супруга в больницу в Китае, мало того, решает сделать все, чтобы во время пересечения границы с родной страной человек сошел за здорового…

«Хорошо, что заблаговременно пилюль в аптеке купила, про запас. Пригодились. Сбивали ими температуру, чтобы на границе его не забрали под белы рученьки. Читали ведь, как от трапа самолета изолировали и увозили в неизвестном направлении людей с подозрением на заболевание опасным недугом», – пишет дама. С гордостью пишет, как накормила мужа жаропонижающими и сумела обмануть эпидконтроль на границе. Как провезла вроде бы родного и дорогого человека с симптомами инфекционного заболевания на родину, к которой – тоже вроде бы – не испытывает лютой ненависти.

Мало того, привезла мужчину, который вполне мог оказаться носителем опасного заболевания, домой, к соседям и родственникам, к тысячам ни в чем не повинных людей…

Почему нельзя было подойти к медикам на границе, объяснить ситуацию, попросить помочь? Чем так страшно попадание в больницу? И насколько оно страшнее потенциальной возможности завезти смертельную эпидемию в страну? Ответа на эти вопросы лично у меня нет. А вот у дамы, судя по все той же записи, и вопросов-то таких не возникало. Она твердо уверена в своей правоте, хотя намеренно скрыла информацию о состоянии здоровья, подвергла опасности окружающих…

Отметим: по данным Роспотребнадзора, в Приморье на сегодня носителей нового коронавируса не выявлено.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ