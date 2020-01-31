В первый класс – без экзаменов! Запись детей в первые классы начнется во Владивостоке с 1 февраля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подать заявление в выбранную школу можно будет согласно графику, который каждая школа разрабатывает самостоятельно. Заявление о приеме детей в общеобразовательные учреждения также может быть подано через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Прием в первые классы, как уже писал «В», пройдет в два этапа:

– с 1 февраля по 30 июня – для дошкольников, имеющих регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;

– с 1 июля по 5 сентября – во все муниципальные общеобразовательные учреждения Владивостока при наличии свободных мест.

Для зачисления ребенка в первый класс родители должны представить в школу помимо заявления свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка, свидетельство о рождении и его ксерокопию.

Сегодня в краевой столице первоклашек готовы принять 78 муниципальных образовательных учреждений. Специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования напоминают: проведение испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов и др.), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам, при приеме в первый класс общеобразовательных учреждений любого типа и вида не допускается.

В случае возникновения спорных вопросов при приеме детей в первые классы родители или законные представители будущих первоклассников имеют право обратиться в конфликтные комиссии муниципального общеобразовательного учреждения и управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока.

Справка «В»

Телефоны горячей линии: 253-47-38, 253-47-39.

Телефон горячей линии Министерства образования Приморского края 240-07-22.

Фото Любови БЕРЧАНСКОЙ

Автор: Отдел новостей «В»