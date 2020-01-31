ОРВИ продлила каникулы В 28 школах Приморья закрыли на карантин 80 классов. Причина – высокий уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, сообщили в пресс-службе края.

Так, только во Владивостоке на карантине оказались 37 классов в 13 общеобразовательных учреждениях. Это школы № 9, 16, 26, 28, 60, 63, 67, 68, 69, 70, 73, 82, а также гимназия № 2.

Как уточнили в региональном министерстве здравоохранения, массовые вспышки гриппа и ОРВИ – характерное явление для января каждого года. Происходящее связывают с тем, что ребята возвратились с зимних каникул. Многие проводят праздничное время преимущественно дома, мало бывают на улице, кто-то уезжает с семьей в жаркие страны. Как следствие, требуется время для акклиматизации. В этот период ребенок легко может подхватить простудное заболевание.

Фото Игоря НОВИКОВА / primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»