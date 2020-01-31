Пятерым приморцам грозит срок за езду в нетрезвом виде В Приморье сотрудники ГИБДД за три дня выявили и отстранили от управления порядка 100 автомобилистов, находящихся в состоянии опьянения.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции края, в регионе с 24 по 26 января прошли рейды «Нетрезвый водитель». В итоге к административной ответственности привлечено 56 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 37 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. Пять водителей совершили правонарушение повторно, что предполагает уже уголовную ответственность.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования предусматривают штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозит штрафом до 300 тысяч рублей либо лишением свободы до 2 лет.

Как уже писал «В», в субботу, 1 февраля, сотрудники ГИБДД Приморья намерены провести массовые рейды по выявлению нарушений правил перевозки несовершеннолетних. Проверки пройдут вблизи мест массового отдыха граждан.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»