Зарплата учителям: сложности перевода Ситуацию с задержкой выплат январских зарплат педагогам обсудили в правительстве Приморья, сообщили в пресс-службе региона.

Заместитель председателя правительства – министр образования края Наталья Бондаренко пояснила: возникли сложности с переведением средств на счета органов местного самоуправления. Проблема техническая, она была связана с изменением реквизитов как отправителей, так и получателей. Вопрос пришлось решать в ручном режиме, в частности, переводить деньги дважды, а то и трижды в отдельные муниципальные образования. В настоящее время все положенные средства перечислены адресатам.

«На сегодняшний день деньги получили все муниципалитеты края», – заверила Наталья Бондаренко.

Министр рекомендовала, чтобы в тех муниципалитетах, где произошла задержка зарплаты даже на один день, педагогам выплатили пеню за счет средств краевых субвенций.

Всего в Приморье на сегодняшний день действуют почти 1000 образовательных учреждений, уточнила министр. Так, в крае функционируют 504 детских сада, в которых работают около 7000 педагогов. На январские зарплаты им перевели 138,2 миллиона рублей.

Также в регионе действуют 483 школы, в которых работают около 12000 учителей. На зарплаты за январь для них направили в общей сложности 268,7 миллиона рублей.

Министр подчеркнула, что в крае начала действовать горячая линия по вопросам выплаты зарплат педагогам: 8 (423) 240-07-22. По телефону отвечают специалисты Министерства образования Приморья. Желающие могут задать вопросы также по проведению выпускных экзаменов, работе в электронной образовательной среде и другие.

На горячей линии приветствуются и звонки от родителей. Специалисты министерства готовы ответить на все интересующие вопросы мам и пап школьников и студентов.

Фото Александра САФРОНОВА / primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»