Дело «Востокцемента»: у истца с доказательствами проблема Защита настаивает, что финансовая ошибка в расчетах прокуратуры завышает сумму иска в три раза

Рассмотрение 29 января в Советском районном суде гражданского дела о взыскании 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, бывшего генерального директора «Востокцемента» Андрея Пушкарева, бывшего гендиректора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова, а также шести предприятий, входящих в группу компаний «Востокцемент», началось с неожиданности. По ходатайству представителя гособвинения заседание перенесли на 30 января.

Причина переноса техническая: изготовление копий документов, поступивших накануне из Генеральной прокуратуры РФ в адрес прокуратуры Приморского края. Ответчики возражать не стали.

Сумма в иске завышена

Судья ходатайство представителя истца удовлетворила. Поэтому третий день процесса по вышеназванному гражданскому иску был непродолжительным, он закончился через час после начала.

Напомним, что за день до этого представитель Генпрокуратуры Александр Дудников, участвующий в заседании, также просил суд отложить заседание из-за своего плохого самочувствия. Судья Ольга Олесик ходатайство удовлетворила. Представителя Генеральной прокуратуры Александра Дудникова, специально прибывшего на процесс из Москвы, сменил и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Приморской краевой прокуратуры Дмитрий Кириченко.

Эту ротацию прокомментировал адвокат Андрея Лушникова Денис Пучков.

– Мы все очень рады, что это дело наконец-то стало рассматриваться не только на приморской земле, но и приморскими специалистами, – заявил защитник в начале заседания.

Участвующий в заседаниях в формате видеоконференции из СИЗО-1 Игорь Пушкарев был настроен по-рабочему. В разговоре с корреспондентом «В» он попросил освещать в СМИ этот процесс максимально подробно и объективно, чтобы общественность знала все его нюансы.

Напомним, что позиция Генпрокуратуры состоит в том, что предприятия «Востокцемента» в период с 2008-го по 2016 год получили 3,2 миллиарда рублей от МУП «Дороги Владивостока». Истец оспаривает законность этих сделок и требует возместить указанную сумму. В свою очередь, представители ответчиков заявляют, что сумма, указанная в иске, завышена многократно, а сами сделки заключались на законных основаниях.

Истцу дали время разобраться… в своих доказательствах

В качестве доказательства своей правоты ответчики по иску предъявили суду 81 коробку с первичной документацией по контрактам между МУП «Дороги Владивостока» и предприятиями холдинга, оспариваемым Генеральной прокуратурой. Бухгалтерскую отчетность, а это более тысячи томов, привезли к зданию суда на грузовике в понедельник, 27 января. Во вторник документы были приобщены к материалам дела. В среду представитель прокуратуры парировал ответным ходатайством.

В целях соблюдения и реализации процессуальных прав участников процесса прокурор попросил суд сделать перерыв в заседании и продолжить его не ранее 3 марта текущего года. Поскольку «по месту нахождения истца в городе Москве они (вышеуказанные документы. – Прим. авт.) до сих пор не представлены, их анализ не произведен, выводы ответчиков должным образом не проверены». Кроме того, в прокуратуру Приморского края из Москвы поступили восемь томов дополнительных доказательств для каждого из ответчиков, обосновывающих исковые требования.

– Эти документы необходимо вручить суду и ответчикам, проживающим в различных регионах страны. Более того, в настоящее время истцом проводится бухгалтерское исследование по определению суммы бюджетных средств, перечисленных на счета предприятий ответчиков. Его завершение запланировано не ранее второй половины февраля 2020 года. Закон гарантирует сторонам по делу возможность представлять суду собственные доказательства на любом этапе судебного разбирательства. Их копии должны быть направлены всем лицам, участвующим в деле, – заявил представитель истца Дмитрий Кириченко.

По его словам, запрашиваемый срок является разумным, чтобы выполнить все необходимые действия по раскрытию новых доказательств, а также для ознакомления с иными доказательствами, которые были представлены ранее в судебном заседании. По мнению адвоката Пучкова, месяц – это крайне мало, чтобы ознакомиться со всеми бумагами и досконально их изучить. Для этого необходимо не меньше двух месяцев.

Его коллега Дмитрий Тугуши, представляющий интересы АО «Спасскцемент», убежден: позиция прокуратуры по данному делу с точки зрения доказательной базы до сих пор не раскрыта. Хотя дело уже передано в суд. Остается вопрос: на что рассчитывало гособвинение, когда заходило в процесс?

Более того, представители истца, судя по всему, не могут понять, какие именно денежные средства они взыскивают с ООО «Востокцемент». Причем дважды одни и те же суммы. К примеру, долг в размере 970 млн рублей, который «Востокцемент» давно простил МУП «Дороги Владивостока», гособвинение требует взыскать с ООО «Востокцемент» еще раз, включив эту сумму в пресловутые 3,2 миллиарда рублей, якобы полученные ответчиками при реализации своей продукции по завышенным ценам.

– Один раз эту сумму должнику мы простили, что документально подтверждено, а теперь с нас ее взыскивают. То есть мы должны простить ее еще раз. Согласитесь, логика истца очень странная. Любому здравому смыслу она противоречит. Это парадоксально, и в это сложно поверить, но это действительно так и есть. Очень хорошо, что суд дал представителям истца возможность разобраться, из чего у него состоит доказательная база. Все, на чем обвинение до сих пор основывало свои требования, уместилось в одной-единственной некоей справке. Где указано, какая сумма была перечислена на счета предприятий ООО «Востокцемент» на протяжении семи лет. Но такие фактические обстоятельства не подтверждаются справкой. Это несерьезно. Они должны подтверждаться соответствующими первичными доказательствами. И эти первичные доказательства мы приобщили во вторник в судебном заседании. Теперь, насколько мы понимаем, такие же доказательства, только противоположные, хочет представить прокуратура, – предположил адвокат Дмитрий Тугуши.

Вообще, по мнению представителей защиты, предъявленный иск – это некий набор правовых норм, в большинстве своем даже не относящихся к предмету судебного разбирательства. Представитель Генпрокуратуры РФ Александр Дудников не дал ответов на вопросы, заданные истцу по поводу правовой квалификации иска. Например, почему и на каком правовом основании иск заявлен, почему те или иные нормы права применены, каким образом определяли размер требований и чем они подтверждены.

Двигаемся в правильном направлении

По мнению адвоката Дениса Пучкова, ходатайство прокурора Кириченко о переносе заседания со среды на четверг вполне обоснованно. По его словам, одно дело представить суду полученные документы за рамками судебного процесса, в кабинете, другое – в рамках процесса, открыто, как того требует гражданско-процессуальное законодательство.

– Хочу отметить, что нет никакого жесткого противостояния между противодействующими сторонами. Вчера мы представляли доказательства, и прокуратура не возражала против их приобщения к делу. То есть идет нормальная процессуальная работа двух сторон, чтобы разобраться в этом деле, – сказал корреспонденту «В» Денис Пучков после заседания. – Я уже говорил, но повторю еще раз, что нашими специалистами-финансистами найдена ошибка в расчетах в иске. Я имею в виду финансовую ошибку, глубокую и очень серьезную, которая влечет понижение суммы иска в разы. Более чем в три раза. Юридической ошибке истца мы дадим оценку позже. Сегодня идет процессуальная работа. Как мне кажется, мы двигаемся правильно и в правильном направлении. Если вы спросите меня, доволен ли я ходом процесса, отвечу: да, я доволен. Потому что даже отклоняемые ходатайства отклоняются отчасти обоснованно. Потому что заявлены, возможно, преждевременно. Мы, адвокаты, конечно, хотим, чтобы было все и сразу. Чтобы для клиента сразу было хорошо. Но, к сожалению, так не бывает.

Отметим, что защитник Пучков имеет в виду ходатайство о привлечении в процесс третьих лиц – представителей администрации Владивостока и МУП «Дороги Владивостока», чтобы они дали показания о доле предприятий «Востокцемента» в заключенных контрактах. Как уже писал «В», на заседании 27 января представитель Генпрокуратуры возражал против этого ходатайства. Суд поддержал позицию прокурора.

29 января защита вновь заявила ходатайство о привлечении третьих лиц в процесс, но в конце заседания адвокат Пучков его отозвал. По его словам, ходатайство было заявлено преждевременно.

– Очень важно, что суд не просто отклонил наше ходатайство. Суд сказал, что оно преждевременно и пока нет оснований для привлечения третьих лиц. И здесь ключевое слово «пока». Не то чтобы мы заявили его неправильно или оно никогда не будет принято. Мы пока рано его заявили. Возможно, что все это изменится, как это случилось с первичными документами, которые мы привезли в суд в 81 коробке. В понедельник нам отказали в приобщении их к делу. А на другой день все было приобщено, – рассказал адвокат Пучков.

Рассмотрение гражданского иска продолжается.

P.S. На момент сдачи номера в печать судебное заседание еще не завершилось. «В» следит за развитием событий.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Сергей КОЖИН