Поверив «сотруднику банка», приморец лишился 150 тысяч рублей В дежурную часть отдела МВД России по Ханкайскому району обратился 49-летний местный житель, сообщивший, что путем мошенничества с его банковской карты сняли денежные средства.

По словам потерпевшего, в середине декабря прошлого года ему на мобильный телефон поступил звонок. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка, проинформировал о попытке снятия денежных средств с его банковских счетов и дал «консультацию», как предотвратить снятие денег – провести ряд действий с банковской картой. В результате проведенных манипуляций потерпевший лишился 144200 рублей. Когда мужчина обратился в банк, оказалось, что ему звонили не сотрудники банка, а мошенники, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мошеннику, если его найдут, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Полиция напоминает: звонок от «представителя банка» – самая распространенная схема, которой пользуются аферисты, чтобы получить доступ к чужим денежным средствам, у них множество схем, они мастерски входят в доверие к людям. Злоумышленники предупреждают клиента о попытке несанкционированного списания денег с карты. Или же пытаются сыграть на страхе потерять накопления: могут позвонить и заявить, что деньги в опасности и нужно срочно перевести их на некий резервный счет. При этом мошенники пытаются выяснить номер, пин-код карты клиента или СМС-код для совершения финансовых операций. Иногда они могут назвать и персональные данные клиента.

Защитить владельца могут простая осторожность и здравомыслие. Не сообщайте реквизиты карты, персональные данные и коды, присланные в СМС, посторонним лицам. Помните: ни одна организация, включая банк, не вправе требовать данные вашей пластиковой карты. Чтобы проверить поступившую информацию, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка по номеру, указанному на оборотной стороне банковской карты, или набрать телефон дежурной части ОВД по месту жительства.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»