На запуск бывших «Хаяттов» потратят больше 11 млрд рублей Во Владивостоке два 5-звездочных гостиничных комплекса планируют ввести в эксплуатацию уже в августе. Об этом, как стало известно агентству «Интерфакс», заявил представитель инвестора во время осмотра вице-премьером Юрием Трутневым отеля на мысе Бурном.

«Мы хотим к сентябрю ввести в эксплуатацию оба объекта. Отель на мысе Бурном – полностью, на Корабельной набережной – частями. Основные строительно-монтажные работы планируем завершить в конце мая, после чего приступим к наладке. Пусконаладочные работы рассчитываем завершить в июне – августе», – уточнил представитель инвестора ООО «Парк-отель «Бурдугуз».

Он добавил, что инвестиции в запуск отеля на мысе Бурном составляют на данный момент 6 млрд рублей, на Корабельной набережной – 5,5 млрд рублей.

Отметим, что в 2019 году ООО выкупило на торгах оба гостиничных комплекса, заплатив за объекты 3,7 млрд рублей.

Напомним: строительство двух 5-звездочных гостиниц – отеля делового типа на Корабельной набережной и SPA-отеля на мысе Бурном – было начато в 2010 году в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года во Владивостоке. Гостиницы так и не были достроены. В ноябре 2018 года приморские депутаты одобрили предложение администрации края о продаже этих гостиниц, содержание которых ежемесячно обходилось региональному бюджету в 32 млн рублей. Два недостроенных отеля купила в апреле 2019 года компания «Парк-отель «Бурдугуз».

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»