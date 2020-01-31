В сафари-парке поселится редкая птица В Приморье стражи порядка спасли от гибели на рельсах мохноногого конюка.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, обходя участок в районе станции Уссурийск, майор полиции Александр Хомлюк и капитан полиции Наталья Спивак заметили на путях большую птицу, которая не могла взлететь с места, беспомощно барахтаясь в колее.

Полицейские связались с ветеринарной клиникой. Специалисты приехали, осмотрели птицу и оказали ей необходимую помощь.

Ветеринары рассказали стражам порядка, что спасенная ими дикая птица – самец породы мохноногий конюк (зимняк), относится к отряду соколообразных семейства ястребиных.

У птицы не обнаружено каких-либо травм, но она находилась в шоковом состоянии от возможного удара о вагоны подвижного состава.

Специалисты клиники оставили пернатого у себя для реабилитации, пообещав полицейским позаботиться о нем. Предполагается, что мохноногий конюк станет новым ярким обитателем сафари-парка, расположенного в Шкотовском районе.

Фото УТ МВД России по ДФО / ЛО МВД России на станции Уссурийск

Автор: Отдел новостей «В»