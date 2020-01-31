Пешехода на зебре увидят издалека Пешеходные переходы во Владивостоке оборудуют дополнительными светильниками. В первую очередь их устанавливают на пешеходных переходах вблизи школ и детских садов, отметили в пресс-службе города.

Возле пешеходных переходов дорожные службы предварительно смонтировали Г-образные опоры с дорожными знаками. Затем специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) установили дополнительное осветительное оборудование.

«Для обеспечения безопасности в этом году на 28 пешеходных переходах было установлено 64 новых светодиодных энергосберегающих светильника. В ночное время световой поток направлен непосредственно на пешеходный переход, при этом он достаточно яркий, его видно издалека. Всего до конца месяца мы оборудуем дополнительными фонарями 33 надземных перехода», – уточнил и.о. заместителя директора по эксплуатации наружного освещения ВПЭС Дмитрий Макеев.

Новые светодиодные фонари появились на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений на Толстого, 54 и 47, Пологой, 62а, Адмирала Кузнецова, 76, Некрасовской, 76а, Фадеева, 18а, Иртышской, 40, Адмирала Горшкова, 26, Посьетской, 27, Терешковой, 25 и по другим адресам.

Фото Евгения КУЛЕШОВА / www.vlc.ru

Автор: Отдел новостей