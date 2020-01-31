Столице ДФО – от столичного правительства Прибывшие из Москвы трамваи перекрасят и перетянут

Работа в трамвайном депо на улице Борисенко кипит, здесь готовят к выходу на маршруты 10 трамваев из Москвы, сообщили в пресс-службе администрации города. Как уже писал «В», первые вагоны прибыли во Владивосток в начале января, последние – в конце минувшей недели.

Сейчас трамваи готовят к кузовной покраске. Вместе с этим специалисты монтируют внешнее светодиодное табло с наименованием маршрута, выбирают новую обивку сидений и устраняют незначительные недочеты в салонах.

Прибывшие транспортные средства осмотрел глава Владивостока Олег Гуменюк. Он подчеркнул, что все работы должны быть выполнены качественно, чтобы пассажирам и водителям было комфортно.

«Очень рады пополнению нашего парка. Трамваи из Москвы новее, чем наши. Однако их система управления хорошо знакома владивостокским водителям. В кратчайший срок постараемся выпустить их на линию. Думаю, наши пассажиры тоже будут очень довольны», – отметил начальник трамвайного депо Павел Калинин.

Напомним, что договоренность о безвозмездной передаче правительством Москвы администрации Владивостока десяти трамвайных вагонов вместимостью до 120 человек, выпущенных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе имени С. М. Кирова, была достигнута весной 2019 года. От краевого центра требовалось лишь выделить средства на доставку вагонов и провести аукцион.

Кстати, в этом году правительство Москвы намерено безвозмездно передать Владивостоку несколько троллейбусов. Отметим, что в приморской столице первые троллейбусы вышли на дороги ровно 55 лет назад – в январе 1965 года. Это были 12 машин марки ЗиУ-5Г. Новый транспорт проходил обкатку неделю, а 29 января с раннего утра без торжественных церемоний троллейбусы вышли в регулярные рейсы по маршруту № 1 – от городского парка (ныне Покровского) до поселка Рыбак (ныне улица Постышева). Путь в один конец занимал 20 минут, интервал движения составлял 9 минут. В салонах тогда работали кондукторы, проезд стоил 5 копеек.

Фото Евгения Кулешова/ www.vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»