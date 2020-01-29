Кошка Музя любому псу объяснит, где его место Учреждения культуры в разных городах мира «принимают в штат» представителей семейства кошачьих, и Владивосток тут не исключение. Мы уже рассказывали вам, уважаемые читатели, о кошке Маше, живущей в центральном здании музея имени Арсеньева на Светланской, 20, познакомили и с «оперно-балетным» котом Мариком, обитающим в здании Приморской сцены Мариинского театра. Так вот, и в Музее города, что на улице Петра Великого, 6, тоже есть свое животное – кошка Музя.

История ее появления в музее вполне типична для таких случаев. Представьте: конец октября (кажется, 2016 года), заморозки, раннее утро. Именно среди припорошенных инеем листьев под деревом у входа в музей местный кассир и заметила свернувшуюся клубком кошку. Рассказала коллегам, мол, жалко животное, холодно ведь уже. После короткого совещания музейные работники постановили: пустить погреться.

Так симпатичная черно-белая кошечка, совсем еще юная, впервые ступила на порог учреждения культуры. С удовольствием откушала предложенное угощение, отогрелась, после чего осмотрелась и начала осваивать новый дом. Обошла оба этажа, примерилась к подоконникам в залах, а затем уж согласилась на устроенную для нее лежанку под батареей. Здесь же стоят и ее миски с водой и кормом (на питание Музе сотрудники собирают небольшую сумму, да и угостить ее вкусняшкой каждый рад).

Первое время кошка, выходя по своим надобностям в близлежащий скверик, активно вела охоту и приносила в музей голубей – их перья и косточки сотрудники не раз находили в одном из залов. Позже она бросила это занятие – то ли разленилась, то ли «окультурилась».

Пока в музее шел ремонт, Музя определила себе на жительство первый зал, пока там не поставили новогоднюю елку. Этого кошка не одобрила и ушла снова под батарею. Возможно, когда 31 января выставка завершит работу и елку унесут, она вернется на прежнее место.

С людьми кошка ласкова, хотя играть в какие-нибудь ниточки-мячики не слишком любит. Если и играет, как считают работники музея, то только из вежливости: ну если вам так уж хочется… И с посетителями Музя вежлива, но не более того. Даже фотокору «В» Алексею Воронину позировала без всякой охоты, а когда он позволил себе погладить ее, решительно ушла под лестницу. Дескать, что за фамильярность? Еще она не выносит шума, поэтому, стоит в музее появиться детям, сразу уходит, буквально растворяясь в пространстве.

В общем, Музя – истинно музейная кошка, спокойная, молчаливая, знающая себе цену. Но есть у нее и своего рода «идефикс»: терпеть не может собак. Стоит появиться рядом с входными дверями или в сквере у музея псу, как Музя начинает рваться и проситься на улицу. Она любой шавке готова объяснить, что собакам здесь не рады. В общем, серьезно охраняет свою территорию. Но сотрудники музея все же опасаются за любимицу, так что не выпускают ее на эти межвидовые разборки…

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ