Королева красоты живет у океана Мама четверых детей из Владивостока получила титул Mrs. World Classic – самой красивой дамы мира

Финал международного конкурса красоты для женщин 40+ (старше 40 лет) Mrs. World Classic («Миссис Мира Классик») состоялся на минувшей неделе в столице Болгарии Софии. Его абсолютной победительницей стала Юлия Шастина, 45-летняя многодетная мама из Владивостока, сообщает сайт Mrsworld.ru.

Конкурс Mrs. World Classic проводится ежегодно. В этот раз в нем приняли участие 30 ярких и талантливых мам и бабушек со всего света:

из Сингапура, Индии, Испании, с Филиппин, из Кореи, России, с Украины, из Белоруссии, Эстонии и многих других стран. Отметим, что самой старшей из красавиц 76 лет, она с Тенерифе (один из Канарских островов).

Среди победительниц бьюти-состязаний оказалась еще одна россиянка: 50-летняя Екатерина Егина из Рязани признана самой красивой бабушкой Европы.

Длился конкурс четыре дня. Участниц ждала насыщенная программа: репетиции, постановка выступления и само шоу, а также экскурсии по Софии, совместные мероприятия и национальный вечер с традиционными болгарскими танцами. Красавицы знакомились, обменивались подарками и даже успели подружиться, ведь именно это, по утверждению организаторов, является главной целью конкурса.

Сама конкурсная программа состояла из четырех выходов: визитки, выхода в национальных костюмах, творческого номера и показа вечерних платьев. В итоге безоговорочную победу одержала Юлия Шастина, она получила Гран-при конкурса и титул Mrs. World Classic.

Как признается Юлия, она готовилась к этому триумфу полгода: шила костюмы, отрабатывала подиумный шаг, проводила часы в тренажерном зале, репетировала творческий номер. Страстный танец танго в исполнении россиянки с берегов далекого Тихого океана восхитил зрителей и вызвал восторг жюри.

На протяжении всего конкурса Юлия на своей страничке в Instagram julika_125rus активно делилась впечатлениями с подписчиками. А сегодня она принимает поздравления с заслуженной победой.

Фото с сайта Mrsworld.ru и со страницы в «Инстаграме» julika_125rus

Автор: Отдел новостей «В»