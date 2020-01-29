Как вас назвали, столько счастья и получите В 2020 году в особом расположении Белой Металлической Крысы будут находиться люди с конкретными именами, уверяют эксперты dailyhoro.ru.

Благосклонность хозяйки года получают Полины, Ольги, Натальи, Елены, Светланы, Веры, Валерии, Елизаветы, Анны и Марии. Обладательниц этих имен можно назвать настоящими фаворитками года. Крыса благоволит положительным качествам, присущим этим именам, что указывает не только на вероятность большого успеха при достижении каких-то важных целей, но и на чрезвычайно удачную ситуацию во всех областях жизни. Дамам с такими именами можно ожидать грандиозных событий и в личной жизни: встречу с настоящей любовью, счастливые подарки судьбы, вступление в брак, рождение ребенка или начало совместной жизни с возлюбленным.

Но, чтобы имя стало талисманом на весь Год Крысы, необходимо проявить сильные стороны, присущие имени по его значению.

Удача ждет мужчин с именами Илья, Антон, Сергей, Константин, Роман, Денис, Никита, Глеб, Виктор, Алексей. Их ожидает настоящий триумф: они переживут один из самых счастливых и захватывающих периодов в своей жизни.

Большинство из них смогут достичь больших и стабильных успехов, возможно, впервые за длительное время. Но что самое удивительное, им для этого не придется прилагать титанических усилий – все будет решаться будто само собой, под чутким надзором Крысы. В новом году обладателей этих имен ожидают счастливые встречи, взаимная любовь, благополучное решение острых проблем, поступление на новую работу, продвижение по карьерной лестнице и много других счастливых перемен. Крыса поделится с ними своей невероятно мощной пробивной энергетикой. Надежность и упрямство – качества, которые было бы неплохо развить в 2020 году, ведь они будут отлично коррелировать с удачей.

Автор: Отдел новостей «В»