Почему не получается похудеть? Это вы день выбрали неправильный У каждого знака зодиака свои сильные и слабые стороны в борьбе с лишними килограммами

Праздники прошли, добавив многим из нас пару-тройку килограммов веса, и теперь одна из приоритетных, как любят ныне говорить, задач – похудеть к весне. А если не случится, то хотя бы к лету.

Увы, но получается далеко не у всех. То диета, которую расхваливали друзья и подруги, не помогает, то силы воли не хватает, и каждый раз срываешься, истерично наедая новые сантиметры на талии и боках. Почему? Астролог сайта meduniver.com Искандер Милевски советует выбирать диету с учетом своего гороскопа.

Одна фаза для Стрельца, одна фаза для Тельца…

Если вы являетесь представителем огненных знаков – Овна, Льва или Стрельца, то лучше ограничить прием пищи или совсем не есть в утренние часы. Ведь, если честно, многим из вас и есть-то особо не хочется. А вот ближе к полудню… Так и не мучайте свой организм по утрам. Диету лучше начинать в первой фазе Луны. Допускать полного голодания представителям огненных знаков нельзя, в их рационе питания всегда должно присутствовать большое количество продуктов, богатых белками.

Представителям же воздушных знаков – Водолеям, Близнецам и Весам – надо плотно завтракать, а после захода солнца отказаться от приема пищи совсем. Диету держать им лучше в конце лунного месяца. В рацион питания рекомендуется включать больше овощей, фруктов и ягод, так как они любят пищу с кислым и соленым вкусом. Воздушные знаки неравнодушны к жареной и вареной пище, но от чрезмерного употребления картофеля, грибов и кофе им лучше отказаться.

Земные знаки – Тельцы, Девы и Козероги. Им лучше всего удастся похудеть в третью четверть Луны. А принимать пищу представителям этих знаков следует маленькими порциями пять раз в течение дня. В рационе их питания обязательно должны присутствовать овощи, сладкие фрукты, ягоды и молочнокислые продукты. Во время диеты им надо ограничить употребление сливочного масла, молока, белого хлеба, выпечки и сладостей.

Систему питания для представителей водных знаков – Раков, Скорпионов и Рыб – необходимо составлять с учетом фаз Луны. На убывающей Луне им надо принимать основное количество пищи после заката солнца, а на растущей – до 14 часов дня. Диету держать им лучше всего за 1-2 недели до полнолуния, а за 3 дня до полнолуния им разрешается проводить очистительное голодание. Представители этих знаков легко переносят эти процедуры, а для их здоровья полезно употреблять так называемые лунные фрукты – дыни, арбузы, огурцы и ягоды. Вредные для их организма продукты – сало, колбаса, кофе и изделия из белой пшеничной муки.

Кому мясо, кому каша

Овен. Они могут целый день не принимать пищу, а вечером наедаться до отвала. И это они называют диетой! Если вы решили похудеть, для начала научитесь соблюдать режим питания. В обед обязательно делайте упор на нежирное отварное мясо, из овощей и фруктов отдавайте предпочтение яблокам, свекле, редиске, цветной капусте и лимонам. Они богаты фосфатом калия – зодиакальным минералом Овнов.

Телец. Тельцы неравнодушны к еде, им очень трудно сидеть на диете. Чтобы эффективно похудеть, им надо отказаться от привычки принимать пищу во время стрессов и перекусываний. Если вы хотите похудеть, полностью исключите из своего меню конфеты и кондитерские изделия, к которым Тельцы испытывают сильную любовь. Особенно трудно удержаться от приема пищи представителям этого знака в пятницу и выходные дни. Зодиакальный минерал Тельца – сульфат калия, которого больше всего содержится в капусте, тыкве, свекле и шпинате.

Близнецы. Похудеть им удается без всяких проблем при соблюдении низкокалорийной диеты. Но отказываться от белковых продуктов во время диеты не следует, постное мясо, рыба, орехи, яйца всегда должны присутствовать в их рационе. Из фруктов и овощей Близнецам лучше подходят абрикосы, персики, сливы, свекла и кукуруза. В них содержится хлорид калия – зодиакальный минерал Близнецов.

Рак. Всю жизнь они борются с лишним весом, но удержатся от приема пищи во время нервного расстройства и стрессов редко удается. Поэтому Ракам надо постоянно следить за рационом питания, ограничить употребление кондитерских изделий и выпечки. Зодиакальный минерал Раков – фторид кальция. Его много в сыре, ржаном хлебе, яичном желтке и изюме.

Лев. Львы – любители есть нечасто, но много. Им для эффективного похудения надо отказаться от употребления сладкого и крахмала. Идеальная диета для Львов – белковая. Во время диеты фрукты и овощи можно употреблять в неограниченном количестве. Также Львам рекомендуется включить в рацион питания грецкие орехи, инжир и листья салата, в них содержится сульфат магния – зодиакальный минерал Львов.

Дева. Девы очень разборчивы в еде. И набрать избыточный вес могут только в период стрессов и переживаний. Сбросить лишние килограммы им удается и без строгих диет. Но в рационе обязательно должны присутствовать продукты, содержащие сернокислый натрий, являющийся зодиакальным минералом Дев. Этого минерала много в говядине, сыре, зерновых крупах и салате.

Весы. Вот кто придает большое значение питанию. Особенно любят они изысканные блюда из рыбы, мяса и овощей. Женщины неравнодушны к тортам и сладостям. До поры до времени повышенный аппетит Весов никак не сказывается на их фигуре, но в зрелом возрасте они все страдают от лишнего веса. Для эффективного похудения Весы должны употреблять больше продуктов, богатых витаминами А и Е, а также фосфорнокислым натрием. Этот минерал считается зодиакальным минералом Весов, а много его в моркови, яблоках, персиках и винограде.

Скорпион. Набрав несколько лишних килограммов, они находят много способов, чтобы вернуться к прежнему весу. Но при любых ограничениях в еде в рационе питания Скорпионов обязательно должны присутствовать молочные продукты, капуста, редис, лук и чернослив, содержащие сернокислый кальций – зодиакальный минерал Скорпионов.

Стрелец. Для Стрельца пища прежде всего удовольствие. Они не умеют различить, когда голод вызван физиологическим фактором, а когда – плохим настроением. Поэтому можно с уверенностью сказать, что лишний вес Стрельцов – это признак наличия проблем в их личной жизни. Для эффективного похудения Стрельцам нужен серьезный стимул, а по гороскопу лучше всего им садиться на рисовую или геркулесовую диету. В рисе и овсе содержится двуокись кремния, который является зодиакальным минералом Стрельцов.

Козерог. Козероги легко переносят ограничения в еде. Во время диеты им нельзя полностью отказаться от употребления гречневой и овсяной крупы, яиц, моркови и свеклы. Зодиакальный минерал Козерогов – фосфорнокислый кальций. Его много в капусте, огурцах, черносливе и шпинате.

Водолей. Водолею нравится все пробовать на вкус, поэтому он быстро поправляется. Для эффективного похудения ему лучше считать калории продуктов и придерживаться строгой низкокалорийной диеты. В меню питания Водолеев обязательно должны присутствовать фрукты и овощи, особенно капуста, яблоки, морковь и шпинат. В них содержится хлористый натрий – зодиакальный минерал Водолеев.

Рыбы. Представители этого знака очень эмоциональны и чувствительны. Им редко удается отказаться от приема пищи во время стресса, что и становится причиной их полноты. Чтобы эффективно похудеть, Рыбы должны ограничить употребление сладостей и жиров, а также включить в рацион продукты, богатые йодом. Следует регулярно употреблять салаты из свежих овощей, грецкие орехи и виноград.

От редакции. Звезды звездами, а перед диетой лучше обратиться к врачам. Хотя отказ от сладкого и мучного они явно поддержат.

Нахождение Луны в знаках зодиака в феврале 2020 года:

1, 2, 3 февраля – растущая Луна в Тельце

4, 5 февраля – растущая Луна в Близнецах

6, 7 февраля – растущая Луна в Раке

8 февраля – растущая Луна во Льве

9 февраля – полнолуние. Луна во Льве

10, 11 февраля – убывающая Луна в Деве

12, 13 февраля – убывающая Луна в Весах

14, 15 февраля – убывающая Луна в Скорпионе

16, 17, 18 февраля – убывающая Луна в Стрельце

19, 20 февраля – убывающая Луна в Козероге

21, 22 февраля – убывающая Луна в Водолее

23 февраля – новолуние. Луна в Рыбах

24, 25 февраля – растущая Луна в Рыбах

26, 27 февраля – растущая Луна в Овне

28, 29 февраля – растущая Луна в Тельце

Фото с сайта pixabay.com

Автор: Александра КАЛИНИНА