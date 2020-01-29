И краб без документов, и место не для торговли Очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли в Первореченском районе Владивостока провели специалисты АТУ и сотрудники полиции.

К административной ответственности недобросовестных предпринимателей привлекали сразу по двум статьям – за осуществление незаконной торговли и за размещение лотков и торговых палаток.

Проверили уличную торговлю на улицах Тухачевского, Ильичева, Днепровской и проспекте 100 лет Владивостоку. Составлено шесть протоколов об административных правонарушениях. Полицейские изъяли 13 кг морепродуктов (клешней краба, крабового мяса), реализуемых без ветеринарно-сопроводительных документов.

Напомним, что согласно правилам благоустройства всех, кто их нарушает, привлекают к административной ответственности и штрафуют. Штраф налагается за парковку на газоне, незаконную торговлю, складирование отходов в не предназначенном для этих целей месте, организацию свалки, незаконный снос зеленых насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и другие правонарушения в сфере благоустройства.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»