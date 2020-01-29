Крадут все: чугун – на сдачу, полимер – для дачи Случаи краж люков и ливневых решеток на дорогах Владивостока достаточно велики. Специалисты мэрии просят жителей и гостей города сообщать об открытых люках по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 222-23-33.

Тысячи люков в дальневосточной столице сегодня обслуживаются различными организациями, которые осуществляют услуги по обеспечению тепло- и водоснабжением, водоотведением. В их числе также городская администрация, на балансе которой состоят сети ливневой канализации.

Ежегодно сетедержатели включают в планы по восстановлению сотни таких объектов. Приходится заново устанавливать люки и решетки, которые были украдены, или пришли в негодность, или сильно повреждены.

«Сталкиваемся с пропажей не только чугунных люков и решеток, но и полимерных. Последние недобросовестные граждане крадут даже для того, чтобы установить их на своем дачном участке», – рассказали в городской администрации.

Напомним, что в прошлом году на дорогах Владивостока установили 1225 новых люков и решеток.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»