Ремонт в парке Минного городка начнется со сноса 35-летних лестниц Во Владивостоке завершается разработка документов, необходимых для проведения работ по ремонту лестниц в парке Минного городка. В ближайшее время будет объявлен открытый аукцион на поиск подрядчика и начнутся строительные работы, сообщили в управлении дорог и благоустройства.

«Проект лестниц входной группы предполагает использование гранитных материалов. Сейчас завершается корректировка сметных расчетов, – отметили специалисты. – Цветовая гамма гранита может отличаться от визуализации (на картинке. – Прим. ред.)».

Подрядчику предстоит заняться строительством новых лестниц на месте старых и разрушенных конструкций. Две новые большие лестницы соединят парк Минного городка с остановками общественного транспорта «Поликлиника» и «Минный городок». Помимо этого, будут отремонтированы еще несколько лестниц на территории парка.

Параллельно ведется подготовка необходимых разрешительных документов на проведение работ по обрезке деревьев и ремонту участков сети ливневой канализации в парке. Здесь планируется отремонтировать пешеходные зоны, установить фонари освещения, урны и лавочки.

Напомним, что глава Владивостока назвал этот проект одним из приоритетных, отметив, что уже в этом году в парке должен быть реализован первый этап благоустройства. Кроме этого, ряд городских территорий Владивостока также планируется реконструировать в 2020 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Среди них – второй этап реконструкции Пушкинского сквера, Крымский сквер на улице Светланской, 147, перенос памятника жителям острова Попова и острова Рейнеке, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с благоустройством прилегающей территории на острове Попова.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»