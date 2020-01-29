Отдых на острове обещают сделать комфортным и безопасным Весной – сразу после наступления устойчивых положительных температур – на острове Попова начнутся работы по благоустройству туристического маршрута.

В этом году планируется полностью завершить первый участок экологической тропы и территории вокзала прибрежных сообщений. Как напоминает пресс-служба мэрии, проект по развитию туристической инфраструктуры на острове Попова реализуется в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории Владивостокского городского округа» на 2020–2024 годы.

«Сегодня на острове, несмотря на огромный потенциал территории, нет благоустроенных пешеходных маршрутов. Тем временем популярность экологического туризма неизменно растет, а развитие островных территорий Владивостока является одной из приоритетных задач администрации города. Именно поэтому в прошлом году началась активная работа по созданию туристической инфраструктуры на острове, по итогам которой жители и гости Владивостока получат комфортное и информативное место отдыха, отвечающее всем современным требованиям», – рассказал начальник отдела туризма управления инвестиций, туризма и развития предпринимательства Виталий Станиславчук.

Первые работы по благоустройству причальной территории и экологической тропы на острове Попова, как уже писал «В», начались в прошлом году: был намечен план работ на ближайшие три года, расчищена территория первого участка экотропы, установлены первые туристические указатели. В зоне ожидания отправления парома появился навес для пассажиров.

В этом году на территории пешеходного маршрута будет проведена санитарная вырубка деревьев, тропу расширят и отсыпят грунтом на сложных участках. Установят беседки, лавочки, информационные стенды и указатели, а также контейнеры для раздельного сбора мусора.

Продолжится и благоустройство морского причала на острове Попова. На площадке для пассажиров появятся ограждение, лавочки и туалет. Причал оборудуют в соответствии с требованиями транспортной безопасности. Там установят досмотровые комплексы и камеры видеонаблюдения. «После посещения таких мест в очередной раз убеждаешься, насколько уникален наш край и город. Такие места – это лицо Владивостока. И мы, со стороны администрации, должны сделать все, чтобы отдых на Попова был комфортным и безопасным. Поэтому доведем работу по обустройству туристического маршрута до конца. В этом году полностью завершим первый этап маршрута, в следующем – продолжим эту работу», – подчеркнул Олег Гуменюк.

Фото управление инвестиций, туризма и развития предпринимательства

Автор: Отдел новостей «В»