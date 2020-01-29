Ледобур засверленный, рыба на крючке «Народная рыбалка» на то и народная, что весело и вкусно было всем

В минувшее воскресенье на льду бухты Новик, что на острове Русском, было буквально не протолкнуться – кругом рыбаки! Бурили лунки, ловили рыбу… А на берегу звенела музыка, слышались громкие песни, легкий ветерок (спасибо небесной канцелярии за солнечный денек) разносил ароматные запахи каши из настоящей полевой кухни… Фестиваль по спортивному подледному лову «Народная рыбалка» был в разгаре.

Всего, по данным пресс-службы правительства Приморья, на фестиваль собралось около 500 любителей зимнего лова (буквально всех возрастов: самому младшему зарегистрированному участнику было шесть, а самому старшему – 79 лет) и около двух тысяч болельщиков и гостей.

По условиям состязаний рыбачить разрешалось только на одну удочку и с одной лунки. Ловить можно было все, что клюет. Но основной добычей рыбаков стала навага, попадались еще корюшка и бычки. Судьи учитывали каждый пойманный «хвост». Причем в зачет шло не количество, а, скажем так, качество рыбы, то есть ее вес.

– Никто не жульничает, настоящие рыбаки такого себе никогда не позволят, – сказал судья состязаний Максим Панченко. – Также мы строго следим за техникой безопасности. Во время лова ледобур спортсмена должен находиться в вертикальном положении засверленным в лед.

Через два часа после начала рыбалки раздался финальный свисток и началось взвешивание. Среди 20 юных участников первое место досталось Егору Горянскому, который поймал почти 600 граммов рыбы. В возрастной категории, условно называемой «взрослые», лучшим рыбаком стал Виктор Кириченко, улов которого составил почти 1,2 килограмма. Главный приз – сертификат на лодку с мотором.

В командном первенстве победил коллектив из трех рыбаков «Мастер Шифу»: их суммарный улов составил почти 1,5 килограмма. В номинации «Рыболовная семья» первыми стали Роман и Татьяна Гончаренко с сыновьями Бокатием и Дмитрием. В номинации «Рыбачка Приморья» победительницей определили Татьяну Щетинину.

– Я приехала с мужем больше не соревноваться, а получить удовольствиe от процесса. Мы рыбачим давно, знаем рыбные места, так что свое еще наловим, – улыбается Татьяна.

Кстати, призы достались не только рыбакам. Среди болельщиков и просто зрителей на берегу проводились конкурсы «Бурение лунок на скорость», «Бои подушками», шуточные забеги, веселые эстафеты, даже необычный керлинг (чайники вместо камней). А уж ухи и каши из полевой кухни досталось всем. Хотя рыбаки на льду тихонько переживали: «Пока мы тут ловим, там все съедят!» Голодным с зимнего мероприятия никто не ушел.

И еще одна хорошая новость: «Народную рыбалку» планируется сделать ежегодной.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»