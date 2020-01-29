На Балтике «моряки» разжились очками В столице Латвии поединком с местным «Динамо» ХК «Адмирал» завершал свой самый дальний в нынешнем сезоне выезд в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Последнее место динамовцев в западной конференции КХЛ вынуждало их биться в родных стенах только за победу. Поддержать «бело-голубых» на трибунах Дворца спорта «Арена Рига» собралось более шести тысяч местных жителей.

Что до нашей команды, то ей очки также крайне важны для прохождения в зону плей-офф. Однако в Прибалтику дальневосточники прилетели в состоянии усталости из-за сложного недельного вояжа.

Первый период полностью остался за «моряками», у которых еще были силы на максимальную самоотдачу. Уже на четвертой минуте отличилась наша первая пятерка. Защитник Шон Лалонд в чужой зоне своим выверенным пасом вывел на ударную позицию нападающего Дениса Вихарева, и тот с лихвой использовал возможность – 0:1.

Приморские хоккеисты пытались закрепить успех. Их атаки и броски, как волны в прибой, накатывались на ворота рижан. Но каждый раз латыши отбивались. А вот сами они всего дважды за 20 минут создали опасные моменты у наших ворот. Но голкипер «Адмирала» Антон Красоткин, который без замены проводил уже четвертый матч подряд, каждый раз был начеку.

После перерыва игра выравнялась. Буквально в стартовые секунды второго периода хозяева бросили шайбу и угодили в штангу. В этом же игровом отрезке обе стороны стали нарушать правила и, соответственно, оставаться в меньшинстве.

В третьем периоде хозяева попытались переломить ход поединка. На 54-й минуте они даже сравняли счет – 1:1. Отличился защитник «Динамо» Марек Дялога.

В итоге все свелось к овертайму. В дополнительное время инициатива переходила из рук в руки, но победную шайбу так никто и не забросил.

Зато в серии буллитов «Адмирал» оказался сильнее. Во-первых, Антон Красоткин отразил пять бросков подряд. А во-вторых, решающий гол забил наш форвард Мартин Бакош. Это в итоге принесло в копилку «моряков» два очка.

– Очень непростая выдалась для нас игра, – подвел ее итог главный тренер команды Сергей Светлов. – Для нас это была третья встреча на выезде. Конечно, ребята слегка устали. Начало было неплохое, мы хорошо двигались. Во втором периоде противник добавил агрессивности и активности, заставил нас совершать ошибки. Мы вели в счете, но нам оказалось очень сложно довести игру до победы. Однако в буллитах удача была на нашей стороне. Вся команда хорошо поработала и проявила самоотдачу. Очень важные для нас два очка.

Теперь у приморцев 51 очко после 50 игр и девятое место в восточной конференции КХЛ. От восьмого места, дающего право на выступление в плей-офф, наших земляков отделяют четыре очка. На этой позиции сейчас находится двукратный обладатель Кубка Гагарина новокузнецкий «Металлург». Именно эта команда, а также «Нефтехимик» из Татарстана, китайский «Куньлунь», «Салават Юлаев» из Башкирии и «Адмирал» будут заочно бороться за заветную путевку.

Автор: Николай КУТЕНКИХ