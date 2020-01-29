До «Армагеддона» дело не дошло Накануне китайского Нового года россиянка уступила шахматную корону китаянке

Чемпионат мира по шахматам среди женщин между действующей обладательницей титула Цзюй Вэньцзюнь из Китая и единственной претенденткой на корону Александрой Горячкиной из России завершился во Владивостоке 24 января.

Турнир закончился не так, как того хотели бы многочисленные поклонники древнейшей игры и фанаты россиянки. Александра Горячкина уступила. Но проиграла она в жесточайшей борьбе и лишь на тай-брейке. Китаянка стала чемпионкой мира в третий раз и будет носить этот титул еще минимум два года. Для ее болельщиков весьма символично, что свою победу она одержала в канун Нового года по восточному календарю.

Равновесие в классике…

Чемпионат по классическим шахматам, проходивший на острове Русском, держал всех в напряжении до самого конца. Здесь играли без поддавков. Напомним, что после девятой партии двукратная чемпионка России не удержала лидерства и счет вновь стал равным – 4,5:4,5.

20 января по итогам 10-й партии Цзюй, игравшая черными фигурами, вновь вышла вперед – 5,5:4,5. Она не поддалась на «домашние заготовки» россиянки в карлсбадском варианте ферзевого гамбита, а стала активно разменивать фигуры и упрощать ситуацию на шахматной доске. Александра при потере инициативы на доске занервничала и уже в эндшпиле допустила несколько фатальных ошибок.

В предпоследнем, 11-м поединке, проведенном 22 января, все решилось в течение часа. Шахматистки разыграли берлинский вариант испанской партии. Они уверенно двигались по дистанции в соответствии с теорией. Соперницы не накаляли ситуацию, а быстро довели дело до 40-го хода, после которого разрешается заключать ничью. Счет стал 6:5.

Казалось, оба противника смирились с окончательным результатом матча. В соцсетях на нашу соотечественницу обрушился град упреков. Но, как выяснилось, Горячкина и не думала сдаваться без боя.

23 января игравшая белыми россиянка начала партию редким в наши дни дебютом Гроба. Чемпионка мира над своим вторым ходом думала почти 20 минут. Постепенно чаша весов клонилась в сторону белых, которые осуществили прорыв в центре и захватили инициативу. Попав под неприятное давление, китайская шахматистка допустила ошибку, после чего осталась без пешки. А уже после размены легких фигур Горячкина осуществила решающее вторжение в строй соперницы на королевском фланге. Цзюй признала свое поражение на 60-м ходу – 6:6.

…И ошибки в быстрых шахматах

Поскольку в классических шахматах (где в каждой партии на 40 первых ходов отводится 90 минут, а затем добавляется по 30 секунд за каждый предыдущий ход) победитель не выявился, то 24 января состоялся тай-брейк. Это серия поединков с укороченным временем на размышление (25 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход). В подобных случаях играются четыре партии в быстрые шахматы. При их ничейном исходе проводится пятый поединок, который официально называется «Армагеддон». Если и здесь фиксируется ничья, то общая победа присуждается спортсмену, игравшему черными фигурами.

Первые две партии победителя не выявили. Причем Горячкина в каждой из них имела преимущество в дебютах, однако в миттельшпилях делала необязательные ошибки и в итоге соглашалась на ничью. В третьем поединке Вэньцзюнь выиграла не без помощи своей оппонентки, которая в эндшпиле совершила не самый удачный ход. В четвертой партии Александра вновь разыграла редкий дебют и быстро завладела инициативой. После размена ферзей она хоть и осталась без пешки, но имела выигрышный ладейный эндшпиль. К сожалению, и в этом случае две подряд собственные ошибки лишили ее победы и шанса на «Армагеддон», в котором у нее были бы черные фигуры.

Об интересе к финальной части турнира говорит тот факт, что в прямом эфире в Интернете за тай-брейком следило 23300 человек, и это стало мировым достижением.

Корона не держалась на голове

Из-за того что тай-брейк длился порядка семи часов, церемония награждения в кампусе Дальневосточного федерального университета началась уже ближе к полуночи. Звучали торжественные речи в исполнении китайских дипломатов, приморских чиновников, руководителей ФИДЕ и национальных шахматных федераций.

Александру Горячкину нарекли вице-чемпионкой и вручили подарки. А на голову Цзюй Вэньцзюнь президент ФИДЕ Аркадий Дворкович пытался надеть богатую диадему, которую заказали спонсоры турнира в лице рыбаков Дальнего Востока. Но та никак не хотела держаться на прекрасной прическе чемпионки и все норовила упасть. Какой-то знак судьбы в этом есть…

Мнение

За комментариями корреспондент «В» обратился к международному гроссмейстеру, московскому ученому в области химической физики Сергею Шипову.

– Александра прекрасно себя проявила на тай-брейке. Она практически в каждой партии создавала условия для победы. К сожалению, их реализация оставляла желать лучшего. Тут впору удивляться, что первая, вторая и четвертая партии не закончились ее победой. Не хватало решительности для одного-единственного хода, который бы неизбежно вел к мату вражеского короля. Может, усталость сказалась или нервничала сильно за шахматной доской… В итоге сработал старый спортивный принцип: если не забиваешь ты, то забивают тебе.

Думаю, что Саше надо извлечь уроки из этого противостояния. Она молода и талантлива. Не сомневаюсь, что в будущем ее ждет прекрасная спортивная карьера и ей покорится шахматный олимп.

И еще хочу отметить мастерство и виртуозность китайской спортсменки в третьем поединке: она из проигрышной ситуации сумела создать преимущество и блестяще довела партию до победы. Третий чемпионский титул она получила заслуженно.

Кстати

Благодаря тому, что дело дошло до тай-брейка, изменилось и распределение призового фонда в 500 тысяч евро. Вместо 60 на 40 процентов победитель и проигравший получат соответственно 55 и 45 процентов. Таким образом, на долю Цзюй Вэньцзюнь выпадает 275 тысяч евро, а Александре Горячкиной достанется сумма в 225 тысяч евро.

Фото автора и Александра САФРОНОВА / primorsky.ru

Автор: Николай КУТЕНКИХ