Миллионы краю не нужны? Грузоперевозчики Приморья готовы вложить в бюджет Приморья солидные суммы, но который год не могут достучаться до власти

По неофициальным данным, сегодня в Приморье работают около 16 тысяч грузовых транспортных средств, принадлежащих индивидуальным предпринимателям (ИП), юридическим и физическим лицам.

Можно сказать, целая армия грузоперевозчиков. В последние годы Приморский край стал крупнейшим экономическим центром страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и транспортные перевозки, в том числе автомобильные, играют важную роль в развитии транспортно-логистических проектов.

В то же время предприниматели, специализирующиеся на перевозке тяжеловесных и негабаритных грузов, постоянно жалуются на давление всевозможных «надзорных», «контролирующих» и «разрешающих» органов, которые мешают нормально работать и развиваться. Одна из больных для них точек – оформление специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

Работа без разрешения – штраф или арест техники

Президент РФ Владимир Путин на заседаниях Госсовета, в посланиях Федеральному собранию неоднократно заявлял: улучшение предпринимательского климата – это наилучший способ обеспечить высокие темпы экономического роста. Для успешной работы предпринимателей надо сокращать сроки выдачи необходимых разрешений и создать максимально широкие и комфортные возможности для малого и среднего бизнеса.

Но в Приморье грузоперевозчики – не только местные, но и из других регионов России – чувствуют себя некомфортно. На протяжении нескольких лет у них постоянные проблемы с получением специального разрешения, необходимого для движения по дорогам краевого значения. Например, от Артема до Находки и порта Восточный. Выдача этого документа возложена на отдел предоставления госуслуг и развития дорожного сервиса ранее департамента, а ныне Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Согласно приказу Минтранса РФ от 24 июля 2012 года «Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» предприниматели должны получить этот документ в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления на предстоящую перевозку. По факту перевозчики его получают через месяц, и то со скрипом. Будто просят что-то сверхъестественное или незаконное.

С аналогичными проблемами перевозчики сталкиваются и при получении разрешения в филиале Росавтодора ФКУ «Дальуправтодор» для проезда по федеральной трассе Владивосток – Хабаровск, где есть два участка краевого значения.

В то же время, как рассказал «В» директор ЗАО ТПК «Алясса и К» Александр Алещенко, в Благовещенске местный филиал Росавтодора выдает перевозчикам этот документ на второй день к вечеру. С ним солидарен Геннадий Веретельников, директор ООО «Фрахт». Он тоже недоумевает: почему в Забайкалье, в Амурской области на получение разрешения уходят часы, а в Приморье – недели? Ответ повис в воздухе…

Подобная неторопливость чиновников блокирует предпринимательскую деятельность. Поскольку движение крупногабаритного или тяжеловесного транспорта без визы министерства запрещено и чревато крупным штрафом, даже арестом транспортного средства. Как говорится, оно вам надо?

Бюрократические препоны на грузовике не переедешь?

Предприниматели вынуждены нести убытки, сокращать штат сотрудников, снижать заработную плату, искать способы сокращения расходов на выплату налогов, в том числе краевых, сокращать расходы на содержание техники, что напрямую сказывается на безопасности движения. И где здесь комфорт для бизнеса?

Как рассказал «В» председатель профсоюза «Транспортных перевозчиков Приморского края» Петр Куприянов, некоторые компании уже свернули деятельность (например АО «Ольгерд»), потому что бюрократические препоны не дают работать. Отсюда в крае рост числа безработных и недовольных властью. Перевозчики полагают, что чиновники намеренно создают невыносимые условия для работы большегрузного транспорта в Приморье. Потери бизнеса от такой «помощи» – миллионы рублей.

По мнению Петра Куприянова, самая главная проблема в сложившейся ситуации – отсутствие нормального диалога между предпринимателями и администрацией края. Грузоперевозчики готовы помочь в решении некоторых вопросов развития транспортной системы в крае, в том числе и при поддержке Министерства транспорта РФ. Такая возможность есть, но власть их не слышит.

– В некоторых моментах мы готовы вложить деньги, а также принять участие в организации доставки спецтехники, спецоборудования и материалов для нужд региона. У меня есть расчеты, применяя которые местный бюджет получал бы в сутки 400 тысяч рублей от грузоперевозчиков, которым необходимо спецразрешение для передвижения по краевым дорогам. В месяц это 12 миллионов рублей как минимум.

Сегодня край эти деньги теряет. И все потому, что якобы правдивая информация, которую чиновники преподносят губернатору с подачи некоторых предпринимателей, на самом деле корявая и ложная. Мы считаем, что это саботаж государственной программы развития транспортной системы, – убежден профсоюзный лидер. – Кстати, есть нормативный документ еще от 1953 года, в котором расписано, что дороги в советское время строились под осевые нагрузки до 12 тонн, а мостовые сооружения – с колесной нагрузкой до 80 тонн, гусеничной – 60 тонн. В том числе и в Приморье. То есть тяжеловесные автомобили могут по ним передвигаться. Хотя департамент нас убеждает, что дороги и мосты строились под меньшие нагрузки и что большегрузам передвигаться по ним нельзя.

Обвинения Куприянова серьезные, но, по словам Петра Витальевича, у него есть железные аргументы, подтверждающие его правду.

12 сентября 2019 года на заседании рабочей группы в администрации края Петр Куприянов доказал, что в постановлении администрации Приморья 4-ПА от 14 января 2010 года, по которому рассчитывается плата за проезд большегруза по краевым дорогам, есть математические ошибки. И если их исправить согласно действующему законодательству, то край получит дополнительные деньги в бюджет, а у перевозчиков будет меньше проблем на дорогах. Представители департамента транспорта с ним согласились: «Надо разбираться…» И на этом все закончилось.

На каждый департамент есть судебные инстанции

Конечно, можно обратиться с жалобой в суд на чиновников, но это не снимет проблему. Сроки судебного разбирательства растягиваются на месяцы, и все это время перевозчик вынужден простаивать, что влечет за собой многомиллионные убытки. К примеру, в ноябре 2016 года департамент транспорта и дорожного хозяйства отказал ООО «ДВ Партнер» в согласовании маршрута и выдаче спецразрешения на перегон порожнего транспортного средства, габариты которого превышали нормы, установленные правительством РФ. Только через год Арбитражный суд Приморского края, а затем и Верховный суд признали, что департамент неправильно трактовал действующее законодательство и незаконно отказал предпринимателю. И все это время перевозчик не мог не только перевезти свой груз из Хабаровска во Владивосток, но и перегнать порожний автомобиль из Владивостока в Хабаровск.

В начале 2018 года в аналогичную историю попал тяжеловесный автомобиль ООО «Купол», которому начальник отдела предоставления госуслуг и развития дорожного сервиса департамента Николай Шемчук (ныне бывший) отказал в согласовании маршрута движения по краевым дорогам.

– Действия чиновника мы восприняли не иначе как саботаж с целью сорвать в Приморье развитие предпринимательства и развитие края как экономического форпоста всего Дальнего Востока, – говорит Петр Куприянов. – Кроме того, данное решение противоречило нормам Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», а также приказа Минтранса РФ «Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных или крупногабаритных грузов». Чиновники обязаны это знать.

В июле 2019 года Арбитражный суд Приморского края подтвердил незаконность действий департамента транспорта в отношении компании «Купол». Кроме того, Петр Куприянов от имени профсоюза «Транспортных перевозчиков ПК» обратился в краевую прокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности должностные лица, виновные в отказе выдачи спецразрешения. Прокуратура, усмотрев в действиях чиновников основание для возбуждения уголовного дела, перенаправила обращение в следственное управление СК России по Приморскому краю. Но оттуда оно вновь перекочевало в надзирающий орган. Как следует из ответа следственного управления, «надзор за исполнением законов исполнительными органами субъектов РФ осуществляет прокуратура РФ». В свою очередь, прокуратура не нашла оснований для принятия мер прокурорского реагирования… «в связи с истечением срока привлечения виновных должностных лиц департамента к административной ответственности». Как говорится, приплыли.

Замкнутый круг для перевозчиков

В 2019 году представители профсоюза «Транспортных перевозчиков ПК» доказали в судах, что департамент транспорта и дорожного хозяйства неправильно трактует действующее законодательство, тем самым нарушает права и законные интересы предпринимателей. Но, по словам лидера профсоюза, ситуация с получением спецразрешений – теперь уже в правительстве Приморского края – не изменилась.

– Предприниматели попали в замкнутый круг, они не могут найти правду ни в администрации края, потому что та не хочет с ними взаимодействовать, ни в контрольно-надзорных и следственных органах. Тупиковая экономическая ситуация, возникшая на некоторых предприятиях из-за действий чиновников, доводит людей до нервного срыва. Некоторые семьи на грани развала из-за того, что мужчина, глава семьи, не может заработать. И куда же перевозчикам бежать? Что им делать? Выходить на улицу и перекрывать дорогу? Устраивать массовые акции протеста или еще что-либо? Так некоторые уже готовы, но профсоюз их пока сдерживает, – рассказал Петр Витальевич.

Документально подтвержденные аргументы своей правоты лидер профсоюза перевозчиков готов предоставить губернатору Приморья при личной встрече, если она вдруг состоится. По его словам, Олег Кожемяко знает о проблемах предпринимателей и даже неоднократно обещал принять Куприянова. Но, видимо, полагают перевозчики, у главы Приморья есть дела поважнее.

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Автор: Сергей КОЖИН