В учебных заведениях Приморья увеличивают количество бюджетных мест Дополнительные возможности отучиться за счет государства появятся у поступающих на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Так, если во время приемной кампании – 2019 в вузах края предлагали всего 6646 бюджетных мест, то в 2020-м их будет уже 6753. Количество студентов очной формы обучения при этом увеличится с 6127 до 6202, заочной – с 500 до 521, очно-заочной – с 19 до 30.

Самыми востребованными в вузах обещают стать направления: «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Программная инженерия», «Прикладная информатика», «Математика и компьютерные науки», а также «Лингвистика» и «Менеджмент». Кроме того, значительно увеличен набор на «Лечебное дело» и «Психологию».

В приморских колледжах, в свою очередь, станут обучать больше строителей, электромонтеров, мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей, поваров, кондитеров.

Напомним, что увеличение количества бюджетных мест для студентов в учебных заведениях страны – одна из главных тем Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое было озвучено в январе 2020 года.

«В ближайшие годы число выпускников школ будет расти. С учетом этого нам важно сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. В этой связи предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем (и то, что я скажу дальше, чрезвычайно важно) в приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы, именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров», – подчеркнул глава государства.

Говоря о доступности образования, президент также отметил, что нужно не только увеличивать цифры приема, но и развивать сотрудничество вузов с бизнесом и потенциальными работодателями в деле успешной подготовки кадров.

Фото Александра САФРОНОВА/Правительство ПК

Автор: Отдел новостей «В »