За строительством детсадов должен быть ежедневный контроль Глава Владивостока проинспектировал строительство двух детских садов – на улице Маковского, 157а и в микрорайоне Патрокл, сообщает пресс-служба мэрии. Эти два современных дошкольных учреждения вместят 470 детей. В том числе и самых маленьких – в каждом детском саду запланированы ясельные группы.

Детский сад на улице Маковского готов на 89 %.

«В здании ведутся отделочные работы. В пищеблоке они уже завершены. Полностью выполнена система вентиляции, сейчас ведется подготовка к монтажу оборудования. Из основных работ осталось благоустройство территории, к ним приступят с установлением положительных температур», – доложила руководитель Дирекции по строительству объектов ВГО Светлана Фендрикова.

Олег Гуменюк поручил также провести благоустройство прилегающей территории и подъездных путей.

«Важно, чтобы к открытию детского сада все работы были выполнены на 100 %. Для детей и их родителей должны быть созданы максимально комфортные условия. Это касается и детских садов, которые строятся в других микрорайонах. Необходимо ужесточить контроль за подрядными организациями, чтобы все объекты были сданы в срок», – подчеркнул глава города.

В микрорайоне Патрокл подрядная организация завершает бетонирование цокольного этажа будущего детсада. Дошкольное учреждение строят по проекту, который стал основой детсадов в Снеговой Пади. Это трехэтажные здания со спортивным и музыкальным залами, освещенной и огороженной территорией, системой видеонаблюдения.

Напомним, что во Владивостоке все дети, достигшие трехлетнего возраста, сегодня обеспечены путевками в детские сады. Так, в прошлом году во Владивостоке свои двери для дошкольников открыли сразу три детских сада – это 400 новых мест, из которых 215 – места для детей в возрасте до 3 лет.

Как отмечают специалисты сферы образования, останавливаться на достигнутом нельзя. Сейчас необходимо открывать ясельные группы и обеспечивать путевками детей от двух лет.

Фото Евгения КУЛЕШОВА

Автор: Отдел новостей «В»