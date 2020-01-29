У братьев и сестер выросли шансы... Что нового в будущем году ждет школьников и их родителей

1 февраля начнется запись в школы будущих первоклассников. В связи с этим – новость, которая, возможно, обрадует кого-то из родителей будущих учеников: расширился перечень льготных категорий за счет лиц, у которых в конкретном учебном заведении учатся старшие дети.

То есть у ребенка увеличиваются шансы поступить в первый класс конкретной школы, если в этой школе уже учатся его старшие братья или сестры, проживающие совместно. Традиционно в категорию льготников, чьи дети подлежат первоочередному зачислению в первые классы, входят сотрудники полиции, органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, госпожнадзора, таможенных органов, военнослужащие.

Две очереди к знаниям

– Запись в школы идет в два потока, – поясняет начальник отдела общего образования управления по работе с муниципальными образовательными учреждениями администрации города Людмила Крупина. – В первый – с 1 февраля и до 30 июня – идет набор детей, имеющих регистрацию (или прописку) в микрорайоне, прикрепленном к школе. С учетом, разумеется, первоочередников. Вторая очередь записи начинается с 1 июля – при наличии оставшихся свободных мест. И здесь также в первую очередь зачисляются льготные категории, а уже после них все остальные желающие. Разумеется, запись в школу ведется без каких-либо предварительных тестирований или собеседований. Собеседование с ребенком может проводиться только в начале учебного года, с тем чтобы сформировать для него индивидуальный образовательный маршрут, а именно определить его способности, склонности и составить рекомендации родителям.

По данным городского управления образования, сложности с приемом детей в школу во Владивостоке практически отсутствуют. Несколько напряженная ситуация наблюдается в районах Снеговой Пади, Второй Речки и, пожалуй, в центре.

С учетом того, что население Снеговой Пади постоянно растет, мощностей двух школ – № 82 и 83 уже не хватает. Например, в прошлом году потенциальных первоклассников здесь насчитывалось более 400 человек. В итоге два предыдущих года часть детей из Снеговой Пади записывали в школы № 68 и 53 (район БАМа). Чтобы организовать подвоз учеников, был выделен школьный автобус. Скорее всего, такая же ситуация сохранится и в этом году и будет продолжаться до тех пор, пока в микрорайоне не построят новую школу.

Еще одна новость: к школе № 82 присоединяется новое структурное подразделение – здание бывшей школы № 55 на Снеговой, ремонт которой уже заканчивается. Эта новость интересна в первую очередь для семей, проживающих в районе Карьерной и Дальхимпрома. С 1 сентября здание будет готово к приему учеников начальной школы.

На вопрос родителей, почему нельзя сформировать еще один или даже два класса, чтобы дать возможность детям учиться рядом с домом, ответ, в общем-то, очевиден: не хватает учителей и площадей.

Нормативная цифра по численности в классе сегодня не определена, но по санитарным нормам на одного ребенка приходится 2,5 кв. метра. Кроме того, согласно краевому законодательству, в соответствии с которым финансируются школы, численность класса не должна превышать 25 человек. В прошлом году средняя цифра наполняемости класса в городе была 27 человек.

Кроме того, такие учреждения, как гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением предметов, должны обучать в одну смену. И уже по этой причине контролирующие органы не позволят этим учебным учреждениям открывать дополнительные классы.

Ситуацию в Снеговой Пади выправит строительство новой школы, которое запланировано на следующий год. В планах – строительство школы в новом микрорайоне Патрокл, который в данный момент прикреплен к школе № 65. Проблем с вместимостью здесь нет, но само учебное учреждение находится достаточно далеко от микрорайона. Несмотря на то что учебному учреждению выделили автобус для доставки детей, своя школа в строящемся микрорайоне нужна. Единственно, где нет перспектив расширения учебных площадей, это центр города. Из-за отсутствия земли строить здесь негде.

В 00.00 идите на «Госуслуги»

Несмотря на некоторый дефицит мест, столпотворений под стенами школ в дни записи, по словам сотрудников управления образования, уже два года как не наблюдается. В первый класс идет запись не только по личным заявлениям, принимаемым непосредственно в школах, но и через портал «Госуслуги». Накануне обязательно в школе проводятся дни открытых дверей, где родителям детально разъясняют порядок подачи заявлений.

– Запись на портале «Госуслуги» начинается в 00 часов 1 февраля, – предупреждает любителей поспешить Людмила Крупина. – Во-первых, таковы правила записи первоклассников. Во-вторых, заранее записать ребенка через «Госуслуги» невозможно по техническим причинам. В этом году Приморский край перешел на новую автоматизированную систему «Сетевой город. Образование» (родители учеников, пользующиеся электронными дневниками, уже познакомились с ней). И сейчас краевым министерством образования и науки проводятся работы по интеграции портала «Госуслуги» с «Сетевым городом. Образование». Процесс обещают завершить до 1 февраля.

Математику предлагают в наборе с биологией

А эта новость будет интересна родителям старшеклассников: в следующем учебном году 10-е классы будут комплектоваться в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС). А это значит, что ребятам на выбор будут предложены пять профилей: естественно-научный, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный. Тем, кто выберет естественно-научный, стоит иметь в виду: равные прерогативы будут отданы таким предметам, как математика, физика, химия, биология и астрономия (в прошлые годы школьники могли выбирать физико-математический профиль либо химико-биологический). Более того, универсальный профиль также предполагает выбор предметов на базовом и на углубленном уровне. Для чего будет проводиться предварительное анкетирование детей и родителей.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Анжелина ШИЛАН