Конституция пошла на поправку Общественная палата Приморского края поддержала изменения в Основной закон РФ, инициированные президентом

Несмотря на то что многие правки и корректировки, вносимые в главный закон России, до сих пор неясны или не сформулированы (например, роль и полномочия Госсовета, значение слов «единая система публичной власти» или двойственность примата международного права над национальным законодательством), общественники Приморья громко заявили о своем полном одобрении грядущих конституционных изменений.

«Инициативу об ограничении лиц с иностранным гражданством занимать руководящие посты в государстве следовало бы распространить и дальше по властной вертикали вплоть до депутатов регионального уровня»

В минувшую пятницу корректировку обсуждали на заседании Общественной палаты региона. Каждый из выступающих, не тратя времени на собственные предложения, пытался представить свой угол зрения на то, как реформа улучшит жизнь обычных россиян.

Что поправки говорят?

Приморский край одним из первых в стране включился в обсуждение законопроекта о поправках к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» (накануне заседания краевой Общественной палаты Госдума приняла документ в первом чтении).

О чем говорят новые поправки?

Во-первых, о приоритете Конституции Российской Федерации над международными договорами (сейчас действует приоритет международного права). Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории страны только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат Конституции Российской Федерации.

Планируется ввести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство в другом государстве для председателя правительства, министров и глав федеральных органов власти, губернаторов, сенаторов, депутатов Госдумы и судей.

Планируется усилить взаимодействие между государственными и муниципальными органами власти в рамках «единой системы публичной власти». По словам президента, «полномочия и реальные возможности местного самоуправления… могут и должны быть расширены и укреплены».

Предлагается закрепить в Конституции статус и роль Государственного совета.

Планируется дать право Государственной думе утверждать председателя правительства, а также по его представлению всех его заместителей и федеральных министров.

Планируется, что назначать руководителей всех силовых ведомств и региональных прокуроров будет президент по итогам консультаций с Советом Федерации.

Планируется изменить и требования к президенту: он должен проживать на территории России не менее 25 лет (сейчас не менее 10 лет), не должен быть обладателем иностранного гражданства или вида на жительство не только на момент выборов, но и ранее. Также предлагается убрать из Конституции норму: «Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд». Из этого пункта уберут слово «подряд».

Предлагается дать право Конституционному суду по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их подписания.

Также предлагается дать Совету Федерации по представлению президента полномочия отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство судьи, и при невозможности сохранения статуса судьи.

Ну и напоследок: конституционно закрепить регулярную индексацию пенсий.

Исторический прорыв

Председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий напомнил перечисленные выше позиции послания президента РФ к Федеральному собранию.

– Российское общество – экспертное сообщество и граждане – оценили это послание как прорывное и как историческое, – подчеркнул он.

О том, что послание президента России является максимально социально ориентированным и основанным на чаяниях и запросах граждан, говорил также председатель Законодательного собрания Приморья, член рабочей группы по подготовке предложений по внесению изменений в Конституцию РФ Александр Ролик. Он подробно рассказал, как ведется работа над поправками в рамках специальной группы, созданной распоряжением главы государства.

– В целях развития политической системы и усиления механизмов защиты конституционных прав и свобод законопроектом предлагаются поправки в положения 22 статей Конституции, которые входят в главы с третьей по восьмую.

Также председатель ЗС ПК напомнил слова президента Владимира Путина о том, что смысл поправок в Конституцию РФ – обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, регионов в выработке важнейших решений развития нашего государства.

– Ко второму чтению нам предстоит поработать над развитием и дополнением норм законопроекта, рассмотреть и подготовить к внесению в Государственную думу собственные поправки и предложения, поступающие с территорий, – отметил Александр Ролик. Регионам на эти действия отведено две недели.

По его словам, на заседании рабочей группы в Москве 23 января ключевым стал вопрос об организации общероссийского голосования. Спикер ЗС ПК рассказал, что в своем выступлении на заседании рабочей группы предложил установить порядок и сроки проведения голосования федеральным законом. Это предложение было поддержано председателем Центральной избирательной комиссии и членами рабочей группы.

– Также доложил в своем выступлении о подготовленных представителями юридического сообщества Приморья поправках, касающихся регулярной ежегодной индексации пенсий, формирования Госсовета, истолкования Конституционным судом РФ решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров, подписанных Россией. Кроме того, предложил внести в Конституцию поправку о возможности местопребывания федеральных органов государственной власти в субъектах РФ. Данная норма, по нашему мнению, будет способствовать укреплению связи с территориями и людьми, там проживающими, – сказал Александр Ролик.

По словам спикера ЗС ПК, принято решение создать при региональном парламенте экспертный совет по подготовке и рассмотрению предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. В него войдут профессиональные юристы, представители юридической науки региона, общественных организаций, ряда органов федеральной и краевой исполнительной власти, депутаты краевого парламента.

– Экспертный совет формировался как рабочий орган при Законодательном собрании, в него вошли преимущественно юристы – специалисты в области конституционного права, а также специалисты, которые оформляют законодательные инициативы. При этом все жители края могут быть по праву экспертами, подавать в экспертный совет свои предложения. Задачи экспертного совета – обработать эти предложения, оформить их в соответствии с правилами юридической техники и представить в рабочую группу. Поэтому работать с вами мы будем вместе, и я надеюсь, что от вас также будут поступать предложения по внесению поправок в Конституцию, – подчеркнул Александр Ролик. Он также отметил, что диапазон поправок ограничивается новеллами, которые озвучил президент.

Мнения и предложения

Главой краевого экспертного совета стал Владимир Курилов, доктор юридических наук, профессор и бывший ректор ДВГУ (ныне ДВФУ). Он также выступил на заседании Общественной палаты и рассказал о том, что закон о конституционной правке, внесенный президентом России, является позитивным для нашей страны, для ее правовой системы, для политики, экономики, социальных отношений и прочих сфер жизни.

– Закон о поправке совершенствует и продолжает развитие России как социального государства. Он укрепляет государственность и закладывает новые основы для дальнейшей демократизации нашего государства и общества, – подчеркнул ученый-правовед. По его словам, инициатива по изменению основополагающего документа России, высказанная президентом РФ в послании и уже через месяц прошедшая первое чтение в Госдуме, позволит избавить страну от принципа ручного управления.

– Мы подготовили целый ряд предложений по поправкам. Думаю, что более двух десятков таких предложений от Приморского края будут представлены в Москве.

Однако вслух Владимир Курилов высказал только одно предложение. По его мнению, инициативу об ограничении лиц с иностранным гражданством (в том числе и бывшим) занимать руководящие посты в государстве следовало бы распространить и дальше по властной вертикали вплоть до депутатов регионального уровня, в том числе и Законодательного собрания.

Свое мнение в ходе обсуждения законопроекта высказала также министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая. По ее словам, социальные новеллы нового законопроекта, касающиеся поправок в Конституцию, привлекут дополнительные деньги в бюджет региона, что можно расценивать исключительно с позитивной стороны.

Юрист и бывший работник прокуратуры Владимир Богомолов в своем выступлении больше всего порадовался тому, что новые поправки перекрывают путь к руководящим государственным должностям людям, долгое время проведшим за границей или имеющим там вид на жительство либо гражданство.

– Это же не просто так на ровном месте возникло, это желание из глубины народных масс, – отметил он особую связь конституционных правок с чаяниями простых россиян.

Уполномоченный по правам человека Юрий Мельников обратил внимание на то, что грядущие изменения в главный документ страны пройдут через массовые и продолжительные общественные обсуждения на разных уровнях.

Правда, что касается самого народного голосования, то пока неясны ни его сроки, ни механизмы, ни, главное, его официальный статус и роль его результатов. Как итоги голосования повлияют на судьбу законопроекта, касающегося изменений в Конституцию, и не станут ли они проформой, об этом нигде не говорится.

Предложения от граждан можно направлять в адрес экспертного совета Приморья по электронной почте lawkur@gmail.com и Законодательного собрания края – pravo@zspk.gov.ru.

Фото:

с сайта kremlin.ru, с сайта ЗС ПК

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ