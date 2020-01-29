Есть вопросы по выплатам и компенсациям? Звоните на единую горячую линию Центр социальной поддержки населения Приморского края организовал горячую линию по выплатам и компенсациям. Единый телефон для консультаций – 8-800-30-22-145.

В учреждении уточняют, что звонок автоматически будет направлен в нужное абоненту муниципальное образование.

Специалист соцзащиты даст информацию по той или иной выплате, а при необходимости поможет разобраться в индивидуальной ситуации, информирует краевая пресс-служба.

Кроме того, по вторникам специалисты центра соцподдержки консультируют граждан по вопросам соцзащиты в многофункциональных центрах (МФЦ) на территории края. А каждый первый вторник месяца здесь же ведут прием документов на оформление выплат и компенсаций.

В Министерстве труда и социальной политики Приморского края напоминают: в связи с реорганизацией с 2020 года функции единых социальных окон переданы в подразделения МФЦ во всех муниципалитетах.

– У многих приморцев возникли опасения, что качество консультирования по соцвопросам может быть ухудшено. Однако мы позаботились о том, чтобы итоги реорганизации никоим образом не сказались на жителях края. С появлением горячей линии получить консультации стало еще проще. А по вторникам сотрудники соцзащиты готовы лично пообщаться с посетителями многофункциональных центров, – комментирует министр Светлана Красицкая.

Одно из важных новшеств, по словам главы социального ведомства, то, что теперь подать заявление на получение соцподдержки можно в любом подразделении МФЦ, а необязательно по месту жительства. Более того, экономится время за счет сокращения количества посещений заявителями различных ведомств.

Вместе с тем в отдельных населенных пунктах края, где отсутствует автобусное сообщение и гражданам сложно добраться самостоятельно до территориальных подразделений МФЦ, министерство труда и социальной политики сохранило выездной прием граждан специалистами Центра социальной поддержки края.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»