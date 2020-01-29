Подарите ветерану «Владивосток»! В Год памяти и славы, коим нарекли 2020-й как год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы начинаем новую акцию.

Наши уважаемые ветераны – люди, прошедшие войну, те, кто трудился в тылу, «дети войны», люди, пережившие блокаду Ленинграда, узники фашизма – они и сегодня на первых рубежах, активно принимают участие в жизни города, края, страны, близко к сердцу воспринимают все, что происходит в мире, желают знать о том, чем и как живут Приморье и вся страна. Но многие из них по состоянию здоровья уже редко покидают свои квартиры. Это их дети и внуки получают информацию из Интернета. А они привыкли читать газеты. Так давайте поможем им узнавать каждый день актуальные и подробные новости из самых разных сфер жизни.

«Подарите ветерану «Владивосток»!» – так называется наша акция. Скажите искреннее спасибо людям, защитившим страну и поднявшим ее из руин, и подпишите на любимое периодическое издание – газету «Владивосток».

Мы предлагаем присоединиться к акции и организациям, и предприятиям, и благотворительным фондам, и даже частным лицам. Подпишите ветеранов своего предприятия, своих знакомых, да хоть соседа по подъезду. Пожилые люди будут рады и газете, и вашему вниманию.

Узнать детали можно по телефону 2-415-600, оформить подписку – в офисе редакции на Народном проспекте, 13, в отделениях «Почты России» или онлайн «Почта России». А также мы можем приехать на предприятие и подписать тех, кому вы дарите «Владивосток». Присоединяйтесь!

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»