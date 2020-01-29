В субботу ГИБДД будет массово останавливать водителей В Приморском крае проходят проверки по выявлению нарушений правил перевозки несовершеннолетних.

Так, 1 февраля вблизи мест массового отдыха граждан – кинотеатров, торговых центров, Домов культуры, центральных площадей, подъездов к базам отдыха – пройдут рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение нарушений правил перевозки несовершеннолетних.

В них будут задействованы максимальное число экипажей дорожно-патрульной службы, представители родительских патрулей, добровольных народных дружин. Автомобилистов не только проверят на наличие детских удерживающих устройств (к ним относятся автокресла, автолюльки, бустеры), но и расскажут о последствиях, к которым может привести нарушение требований перевозки детей. Каждый водитель получит памятку с выдержками из ПДД.

Автор: Отдел новостей «В»