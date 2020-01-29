ВДЦ «Океан» запускает новую систему получения путевок Во Всероссийском детском центре «Океан» с 31 января начинает работу автоматизированная информационная система «Путевка» – упрощенный и беспристрастный способ попасть в «Океан». Как сообщает пресс-служба ВДЦ, он обеспечивает возможность для отбора и направления самых талантливых и активных ребят в детский центр.

Подать заявку на участие в конкурсном отборе на получение путевки теперь может каждый ребенок. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе, ссылка на которую находится на портале okean.org. Создав личный кабинет, претендент на поездку в «Океан» должен заполнить анкету: загрузить свидетельство о рождении, указать свои данные и номер школы, а также информацию о родителе. Самый важный этап регистрации – прикрепить грамоты и сертификаты, подтверждающие участие в соревнованиях, олимпиадах, конференциях и фестивалях. Исходя из направлений, которым соответствуют документы, система предложит школьнику доступные программы.

Следующий этап – автоматизированный подсчет баллов, которые начисляются по значимости конкурсов, где участвовали дети. Впоследствии эти баллы сравниваются и таким образом выявляются лучшие ребята, которые и отправятся в «Океан».

Для того чтобы заявка ребенка была допущена к участию в конкурсном отборе, необходимо подтверждение от родителя. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете родителя, заполнить данные и установить связь с профилем ребенка.

Внедрение АИС «Путевка», заверили в ВДЦ, дает возможность каждому ребенку самостоятельно, находясь в любой точке страны и опираясь только на собственные достижения, получить путевку во Всероссийский детский центр «Океан».

Автор: Отдел новостей «В»