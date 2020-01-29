«Сны о войне» увидим в мае Необычной постановкой готовится отметить театр имени Горького 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

– Этот подвиг невозможно забыть. Память об ужасных событиях тех лет, героизме простых людей, вставших на защиту Родины, и об их самопожертвовании ради свободы близких людей необходимо передавать из поколения в поколение! – сказал Ефим Звеняцкий, художественный руководитель и главный режиссер театра. – Мы не можем остаться в стороне и готовимся подарить всем зрителям концерт-спектакль «Сны о войне» (12+).

Артисты театра представят свой взгляд на события роковых сороковых, исполнят 22 военные песни, прочтут письма полевой почты и представят на сцене радость встреч и горечь разлук тех времен.

Мы надеемся, что «Сны о войне» не только затронут сердца старшего поколения, но и помогут молодым людям прочувствовать всю важность, трепетность и силу Великой Победы.

Режиссером-постановщиком спектакля является Тамара Данцигер-Дельсаль (Москва), известная во Владивостоке постановкой спектакля «Неопера нищих» на сцене театра молодежи и работой над музыкальным наполнением постановок театра имени Горького.

Премьера концерта-спектакля «Сны о войне» пройдет 7 мая.

Автор: Отдел новостей «В»