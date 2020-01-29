Коронавирусная лихорадка: температурящих в Приморье встречают экспресс-тестами В число первых 15 регионов России, получивших новые тест-системы для диагностики коронавируса, вошло и Приморье, сообщает краевая пресс-служба. Что естественно: нас и ставший инфекционно опасным Китай соединяют полтора десятка пограничных переходов.

Экспресс-системы разработаны государственным научным центром «Вектор», расположенным в Новосибирске. Они позволяют получить результаты анализов в течение двух–четырех часов.

По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Татьяны Детковской, новые тест-системы уже апробированы на гражданах, которые въехали на территорию Приморья с признаками острой респираторной инфекции.

– Все выявленные пациенты – взрослые люди, они были изолированы, помещены в стационар в боксированные палаты и полностью обследованы. У данных граждан наличие опасного вируса не подтвердилось, – констатировала доктор Детковская. – Преимущественно были выявлены острые респираторные заболевания или заболевания гриппом.

Необходимо добавить, что все ранее опубликованные в социальных сетях данные о приморцах с подозрениями на коронавирус также не нашли подтверждения.

– За 27 января через пункты пропуска в Приморье въехало более 7 тысяч человек, в том числе почти 1,2 тысячи граждан КНР. Все они прошли медицинский контроль с помощью тепловизоров. Из этого числа выявлен один гражданин Китая с признаками острой респираторной инфекции. Он помещен в боксированную палату и проходит обследование, – сообщили в управлении Роспотребнадзора.

В Министерстве здравоохранения Приморья подчеркнули, что в настоящее время в медицинских учреждениях края нет пациентов с диагнозом «заражение коронавирусом».

– Для этого времени года у нас характерно наличие пациентов с ОРВИ и гриппом, поскольку январь-февраль в Приморье – это месяцы подъема эпидзаболеваемости, – пояснили специалисты.

По информации ведомства, все лекарственные средства и медицинские изделия, требуемые для лечения пациентов, в больницах и поликлиниках края имеются в достаточном количестве, а по ряду препаратов запас сформирован на несколько месяцев.

По словам инфекционистов, нашим врачам есть чем лечить больных пневмонией, вызванной коронавирусом: рекомбинантные интерфероны лечат любые вирусные заболевания. Медики акцентировали внимание на том, что эти препараты – достижение именно российской фармакологии, в других странах они не применяются.

– Мы готовы в случае необходимости развернуть дополнительно до 1000 коек в государственных медучреждениях края. Если потребуется, будут задействованы возможности Медцентра ДВФУ и других федеральных и ведомственных лечебных учреждений, – заверил министр здравоохранения края Виктор Фисенко.

По словам представителей регионального Минздрава, во всех стационарах края с конца декабря введен карантин на посещение больных (посещать допускается только с разрешения лечащего врача). Кроме того, в больницах введен масочный режим. Эти меры приняты для того, чтобы не вносить в больницы инфекции, в том числе

ОРВИ, вирусы гриппа.

Кроме того, как сообщает РИА «Новости», отечественные вирусологи озаботились созданием вакцины от нового коронавируса.

– Разработкой вакцины от коронавируса занимаются, я уверена, во многих лабораториях мира, потому что это сегодня актуально. В России, по известной мне информации, разработкой занимаются два научно-исследовательских института. Мы очень надеемся, что на это уйдет меньше времени, чем обычно, – рассказала глава ведомства Анна Попова.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Лика ТКАЧЕНКО