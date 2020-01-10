И во дворе в хоккей играют настоящие мужчины! Уже завтра, 11 января, во Владивостоке стартует традиционный городской турнир по дворовому хоккею. Муниципальное первенство завершится финальным поединком и награждением призеров 16 февраля.

Нынешние соревнования юбилейные – они состоятся уже в десятый раз. Турнир открытый, возможно участие любительских коллективов из других городов и районов Приморья.

Побороться за кубок главы Владивостока на сей раз пожелали хоккейные дружины «Реактор», «Снежные львы», «Феникс», «Адмирал Кузнецов», «Труд», «Ярость», «Змеинка», «Акулы», «Рубин», «Русский остров» и ряд других команд.

Как рассказали в городском управлении развития физкультуры и массового спорта, к участию в турнире допущены совершеннолетние хоккеисты (игроки 16-17 лет – только при наличии разрешения родителей или опекуна), не участвовавшие в любых официальных соревнованиях последние два сезона и не имевшие когда-либо контрактов с профессиональными хоккейными клубами или опыт выступления за такие клубы. Вратари допускаются без ограничения по квалификации. Состав команды не может превышать 22 человека, включая тренера и представителя. При этом переход игроков из одной команды в другую запрещен.

Турнир по дворовому хоккею будет проходить на муниципальных открытых хоккейных коробках и крытых ледовых площадках дальневосточной столицы.

Напомним, что в прошлом году победителем стал «Реактор» из Большого Камня. Помимо кубка обладатели золотых медалей получили денежный сертификат номиналом 30 тысяч рублей. Серебро оказалось у «Акул ВМТП», бронзовым призером турнира стала команда «Спортландия».

Автор: Николай КУТЕНКИХ