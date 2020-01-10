«Адмирал» бьется до потери зубов Неудачи и обиды «моряков» компенсировал рождественский прорыв. Что дальше?

Пока Владивосток вместе со всей страной отмечал новогодние праздники, наш ледовый клуб «Адмирал» провел непростую выездную серию из четырех матчей подряд в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В поездку на запад «моряки» отправлялись, что называется, с тяжелым сердцем. Во-первых, на излете ушедшего года в родных стенах они проиграли в дерби своему извечному сопернику «Амуру» из Хабаровска со счетом 0:2. Во-вторых, получили травмы либо заболели защитник Александр Угольников, форварды Денис Вихарев и Александр Мерескин, и это при том, что ранее уже были госпитализированы нападающий Василий Стрельцов и голкипер Юхо Олкинуоре. Наставник «Адмирала» Сергей Светлов в который раз был вынужден собирать четвертую пятерку «из лоскутов». И, в-третьих, всем пришлось понервничать: перелет из Владивостока до Москвы «Аэрофлот» задержал аж на 26 часов.

С самолета на лед

В результате этой задержки в Балашиху на арену имени прославленного советского хоккеиста Юрия Ляпкина наша команда прибыла всего за 2,5 часа до стартового вбрасывания. Понятное дело, спортсмены были измотаны тяжелой дорогой и не успели даже опробовать местный лед.

Отметим, что омский «Авангард» проводит свои домашние матчи именно в Подмосковье, поскольку собственный ледовый дворец в Омске находится в аварийном состоянии, несмотря на финансовую помощь нефтяников. Сибиряки в восточной конференции КХЛ сейчас уверенно занимают вторую строчку, нацелившись на плей-офф с хорошей позиции.

Без сомнения, 3 января омские «ястребы» превосходили «Адмирал» во всех компонентах. Уже в дебютном отрезке хозяева обрушили на ворота гостей град шайб, одна из которых угодила в штангу. Приморцы держались в равных составах, но, оставшись в меньшинстве, на седьмой минуте пропустили гол – 1:0.

В середине первого периода наша дружина схлопотала двойное удаление и две минуты играла втроем против пятерых. Выстояли. Но стоило штрафникам выйти на лед, как судьи насчитали на площадке шесть полевых игроков из Владивостока. Вновь удаление.

Следом «ястребы» в суматохе протолкнули шайбу в ворота новичка нашего клуба Александра Трушкова. Однако арбитры усмотрели нарушение правил, даже затребовали видеопросмотр этого игрового эпизода и гол не засчитали. До перерыва у «моряков» было несколько реальных шансов сократить разрыв, однако не хватало точности в завершающем каждую атаку броске.

Во втором периоде наблюдалась равная борьба. При этом уже омичи чаще отправлялись на скамейку штрафников. Но в равных составах они удвоили результат – 2:0.

Еще две шайбы хозяева забросили в третьем периоде. При счете 4:0 Александра Трушкова в воротах «Адмирала» сменил Антон Красоткин. Он отстоял завершающую часть матча довольно надежно.

При прикрытом тыле нападение «моряков» заиграло более раскованно и агрессивно. На 53-й минуте защитник Александр Осипов и форвард Кирилл Воронин стремительно ворвались в чужую зону, их быструю атаку точным броском завершил нападающий Мартин Бакош – 4:1.

Других голов пять с половиной тысяч зрителей спорткомплекса «Арена Балашиха» не увидели.

Не жалея челюстей своих…

Следующая игра прошла 5 января тоже в Подмосковье. Подольский «Витязь» за счет финансовых вливаний богатой компании-спонсора «Газпром Экспорт» в нынешнем сезоне входит в число лидеров КХЛ, но уже в западной конференции. Между прочим, минувшей осенью во Владивостоке «Адмирал» уверенно переиграл «витязей» со счетом 3:1. Поэтому у хозяев была задача взять реванш на родном льду, в чем их поддерживало 5,4 тысячи местных фанатов. Им противостояло полтора десятка зрителей с адмиральской атрибутикой.

Стартовый отрезок встречи прошел в равной борьбе. Обе стороны по очереди атаковали и имели неплохие шансы на открытие счета. Причем у «моряков» бросков было больше, и гостили они в чужой зоне чаще, поскольку у подольцев было удаление.

В наших воротах вновь стоял Александр Трушков. Поначалу он уверенно справлялся со всеми опасными моментами. Однако на 13-й минуте уже наши ребята оказались в меньшинстве. «Витязь» быстро реализовал свое преимущество – 1:0. Проходит еще полторы минуты, и у «Адмирала» очередное удаление. Оно также завершилось голом – 2:0.

В перерыве главный тренер команды Сергей Светлов был вынужден произвести замены в составе, отправив на скамейку откровенно слабо игравших и выставив вместо них пусть и не до конца восстановившихся после травм, но более надежных спортсменов.

Произведенная рокировка принесла свои плоды. Ровно на экваторе поединка уже «Адмирал» воспользовался собственным большинством на площадке. Защитник Шон Лалонд успешно завершил комбинацию коллег по пятерке Александра Коннова и Адама Альмквиста – 2:1.

За полторы минуты до второго перерыва обе стороны обменялись голами. Вначале хозяева увеличили отрыв в счете, а через несколько секунд приморцы вновь сократили отставание – 3:2. У «моряков» отличился нападающий Мартин Бакош. Причем бросал он с двухметровой дистанции практически вровень с линией ворот, так что шайба влетела в сетку по фантастической траектории! Тут же наши земляки создали еще несколько моментов, но сравнять счет не удалось.

К сожалению, на излете периода в заурядном игровом эпизоде удар по лицу от форварда «витязей» Ивана Ларичева получил наш нападающий Кирилл Воронин. С двумя выбитыми зубами и подозрением на сотрясение мозга он покинул площадку. Также медики заподозрили у него перелом челюсти, но, к счастью, в ходе дальнейшего медицинского обследования это не подтвердилось. А вот нарушитель получил всего четыре минуты штрафа.

В третьем периоде «моряки» владели явным преимуществом, однако воплотить его в голы не смогли. Зато на 48-й минуте «Витязь» вновь оторвался от преследования – 4:2. Тренерский штаб нашей команды посчитал, что соперник нарушил правила и заблокировал нашего вратаря. Судьи пересмотрели эпизод, но гол не отменили.

А за две минуты до сирены у «Адмирала» вместо вратаря на лед вышел шестой полевой игрок. Форвард Олег Ломако сократил разрыв в счете до минимума – 4:3. Наши земляки продолжали атаковать. Однако, чтобы перевести игру в овертайм, не хватило времени…

После этого поражения (уже четвертого подряд) клуб из Владивостока откатился на 9-е место.

Очень важные два очка

В рождественский вечер состоялась встреча в Нижнем Новгороде с «Торпедо». Напомним, что 23 декабря 2019 года торпедовцы гостили в нашем городе и забросили пять безответных шайб. Конечно, «моряки» горели желанием поквитаться на льду нижегородского дворца спорта «Нагорный».

Перед этим матчем в строй вернулись Александр Мерескин, Иван Лисин и Александр Угольников. Охранять ворота доверили Антону Красоткину.

«Адмирал» со стартового свистка захватил инициативу и буквально оглушил волжан градом атак и бросков по воротам. Уже на третьей минуте наш нападающий Александр Стрельцов воспользовался точной передачей Олега Ломако и точным броском открыл счет – 0:1. Следом хозяева получили удаление. Это преимущество с блеском использовал приморский форвард Александр Коннов, которому ассистировал Маркус Юнг, – 0:2.

Лишь к середине первого периода волжане смогли прийти в себя и приступили к атакам на ворота «моряков». «Адмирал» дважды подряд оставался в меньшинстве (к слову, удаление Маркуса Юнга показалось корреспонденту «В» притянутым за уши), но сумел отбиться.

Во втором периоде обе команды продемонстрировали зрелищный хоккей с обилием атак и бросков по воротам. Хозяевам на 34-й минуте удалось сократить счет – 1:2.

В дальнейшем предвзятость судей нарастала. Судите сами. Антону Красоткину выписали две минуты штрафа якобы за умышленный сдвиг ворот. Форвард Мартин Бакош забил в меньшинстве, но арбитры этот гол отказались засчитывать. Зато на нарушения правил волжан они закрывали глаза.

В третьем периоде торпедовцы нанесли по воротам гостей 33 удара! Ну а то, что все дальнейшие атаки нижегородцев не приносили успеха, так в этом заслуга нашего голкипера и всех полевых игроков, которые буквально бросались под каждую шайбу.

В итоге профессионализм и самоотдача всей ледовой дружины «Адмирала» принесли первую в новом году победу.

– Очень доволен игрой команды, – сказал на итоговой пресс-конференции главный тренер ХК «Адмирал» Сергей Светлов. – Достаточно хорошо начали первый период, забросили две быстрые шайбы. В дальнейшем выстояли на характере. Было много удалений, но мы справились, за счет характера и самоотверженности победили. Очень важные для нас два очка после серии поражений.

И хотя в копилке команды появилось два новых очка, «моряки» остались на 9-й позиции в восточной конференции КХЛ: у них 47 очков после 43 поединков. 7-е и 8-е места делят «Сибирь» и «Салават Юлаев», имеющие по 49 очков. С большим отрывом за нашей дружиной следуют «Нефтехимик» (44 очка), «Амур» (41) и «Трактор» (40).

Вчера, 9 января, в Екатеринбурге «Адмирал» играл с «Автомобилистом». Уральский клуб с 55 очками занимает четвертое место на востоке КХЛ. Об итогах этой встречи «В» расскажет в следующем номере.

Фото с сайта ХК «Торпедо»

Автор: Николай КУТЕНКИХ