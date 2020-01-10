Выпускник Дальневосточного института искусств возглавил «Современник» Знаменитым «Современником» с 4 января руководит наш земляк Виктор Рыжаков, считающий, что театру нужны провокации.

Новый худрук родился в Хабаровске, окончил Дальневосточный институт искусств, затем работал в разных театрах страны, отучился в аспирантуре ГИТИСа, шесть лет был художественным руководителем Камчатского театра драмы и комедии, перечисляет вехи его биографии ТАСС.

В 2016 году Виктор Рыжаков вместе с выпускниками своей мастерской в Школе-студии МХТ приезжал во Владивосток. На сцене театра молодежи они показали спектакль «Несовременный концерт», не только прошедший с аншлагом, но и вызвавший бурное обсуждение.

– Я связан с Владивостоком своей молодостью, учебой в институте искусств, – сказал тогда Виктор Рыжаков в интервью корреспонденту «В». – И спектакль в этом городе мы посвятили моему педагогу, завкафедрой сценической речи великолепной Галине Бакшеевой. Именно от нее я получил любовь к профессии на всю жизнь. «Несовременный концерт» – своего рода мой творческий отчет перед Галиной Федоровной.

В том интервью Виктор Рыжаков обрисовал и свое творческое кредо: «Мне кажется, что нужно придумывать какие-то провокации, которые позволят театру найти новые способы общения со зрительным залом. Артист ведь никогда не был закрыт от зрителя четвертой стеной, нет, он всегда так или иначе обращался к залу, разве что не всегда напрямую… А современный театр все же нечто более сложное, он меняется вместе со временем. Молодежь в интернет-пространстве говорит на другом языке, время очень уплотнилось, поэтому нам нужны новые способы работы со зрителем. Но новые – не значит выдуманные сегодня. Как говорит Петр Фоменко, в театре было все, вас не было».

Напомним, что художественным руководителем «Современника» Виктор Рыжаков стал после ухода из жизни великой Галины Волчек.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В »