Амурский тигр станет звездой австрийского кино Режиссер из Австрии Франц Хафнер совместно с российской съемочной группой ведет в нашем регионе съемки документального фильма о судьбе популяции амурского тигра.

Австрийский режиссер вместе с российскими операторами снимают документальную ленту о популяции амурского тигра, а также о его соседях – диких животных и людях. Значительная часть работы проходит на «Земле леопарда», сообщает пресс-служба нацпарка.

Франц Хафнер не единожды работал в Приморье и других регионах Дальнего Востока. Так, один из его последних фильмов об Охотском море посмотрели более 500 млн человек на всех континентах планеты. Работы Хафнера отмечены множеством престижных международных наград.

«Как правило, в фильмах об амурских тиграх больше показывают ученых или жителей деревни, у которых тигр съел собаку, а не самих животных. Однако нам хотелось бы в первую очередь показать его поведение, – рассказывает Франц Хафнер. – Снять этого зверя в дикой природе очень сложно. Я встречал его в лесу около 15 раз и точно скажу, что тигр всегда чувствует присутствие человека. В связи с этим для съемок фильма мы активно используем фотоловушки. Хороший материал уже получен на «Земле леопарда», однако впереди у нас еще год съемок».

Первый показ ленты предварительно намечен на 2021 год.

Фото Франца ХАФНЕРА

Автор: Отдел новостей «В»