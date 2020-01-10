Ушли под лед – платите штраф Владельцы автомобилей, ушедших под лед в районе бухты Воевода на острове Русском, заплатят штраф за нарушение запрета выезда на лед.

Портал Vl.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю сообщил: все машины, которые стали участниками инцидента в бухте Воевода, были зафиксированы. Номера авто и данные о собственниках будут направлены в муниципалитет, который обязан организовать комиссию для привлечения к ответственности нарушителей закона. Каждому из них грозит административный штраф за выезд на лед.

Суммы варьируются от 1000 до 3000 рублей.

Напомним, что в выходные, 5 января, в бухте Воевода под лед массово ушло 29 автомобилей – все они были припаркованы владельцами не на суше, а на льду бухты. Причем парковались любители подледной рыбалки фактически в ряд, так что, когда еще достаточно тонкий лед стал разрушаться под тяжестью машин, под воду (по капот, а то и по крышу, в зависимости от марки авто) ушли все машины. Видео затонувших автомобилей стало одним из самых популярных в сети «Инстаграм».

После происшествия на месте оперативно появились эвакуаторщики и частные компании, занимающиеся подъемом машин. По словам рыбаков, услуга стоила от 15000 до 30000 рублей.

И вот теперь горе-рыболовов ждет еще и штраф.

Отметим, что любителей выехать на лед угроза потерять не только авто, но и жизнь не останавливает. Даже в метельное Рождество на льду, к примеру, Амурского залива было немало автомобилей, рядом с которыми сидели их владельцы и ловили рыбу.

Фото с портала Vl.ru

Автор: Отдел новостей «В»